Il Professor Giulio Tremonti, Accademico, Presidente dell’Aspen Institute e già Ministro dell’Economia e delle Finanze sarà il protagonista, venerdì 6 maggio alle ore 18 a Gubbio presso la Sala Capogrossi del Park Hotel ai Cappuccini, dell’evento organizzato dal Rotary Club di Gubbio dal titolo “Le sfide della globalizzazione tra minacce e opportunità – Il ruolo dei territori, le prospettive per l’imprenditoria Eugubino-Gualdese”. Saranno presenti imprenditori, esponenti delle Istituzioni, delle Associazioni imprenditoriali, professionisti, organizzazioni economiche e sociali, cittadini del territorio e dell’intera regione. Un’occasione importante per fare il quadro della situazione alla luce delle ultime vicende, per cercare il fil rouge di ciò che è accaduto con l’ultima globalizzazione, per individuare le potenzialità ma anche gli errori nella gestione della globalizzazione e porvi rimedio, per tracciare il ruolo dei territori nel nuovo contesto e per analizzare a tutto tondo le prospettive dell’imprenditoria Eugubino-Gualdese, tracciandone i problemi, le potenzialità e le possibili scelte. Il Rotary club di Gubbio, fondato nel 1963, fa parte del Distretto 2090 che raggruppa Umbria, Marche, Abruzzo e Molise ed il cui Governatore è Gioacchino Minelli, socio del Club di Gubbio. Il Club si è distinto negli anni per le tante attività di service a favore della crescita e dello sviluppo della comunità eugubina. Guiderà il dibattito, dopo l’introduzione del Presidente del Rotary Club Gubbio, Mauro Marchi, il giornalista Giuseppe Castellini. Il pubblico potrà porre domande e questioni. Al termine dell’incontro si terrà un momento conviviale.

Gubbio/Gualdo Tadino

02/05/2022 15:39

Redazione