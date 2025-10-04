Skin ADV

Festa di San Francesco: attesa oggi ad Assisi la premier Giorgia Meloni. Dalle ore 10 la cerimonia presso la Basilica Superiore. In arrivo 2 mila pellegrini

Assisi celebra oggi la festa di San Francesco  alla presenza della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Insieme a lei sarà presente il ministro della cultura, Alessandro Giuli.

Alle 10.00, nella Basilica superiore di San Francesco, in diretta su Rai1, si tiene la solenne celebrazione presieduta da monsignor Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro e Trivento e presidente della Conferenza episcopale Abruzzo-Molise, con il cardinale Angel Fernandez Artime, legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi, il vescovo di Assisi-Nocera UmbraGualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino e i ministri generali e provinciali delle Famiglie Francescane. Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila, accenderà la Lampada votiva dei Comuni d'Italia con l'olio offerto dall'Abruzzo. Alle 11.30, sempre in diretta Rai1, si terrà il momento dei messaggi istituzionali dalla loggia del Sacro convento, preceduti dal saluto del ministro generale dell'Ordine dei frati minori conventuali, fra Carlos Alberto Trovarelli, e del mnistro della cultura. Sono circa 2mila i pellegrini attesi. 

Assisi/Bastia
04/10/2025 06:45
Redazione
03/10/2025 16:11 | Cultura
Pietralunga, la Mostra mercato del tartufo bianco raddoppia: due weekend di eventi
Visto il sempre maggiore successo riscosso dalla manifestazione, testimoniato anche dalla continua crescita del numero d...
Leggi
03/10/2025 14:09 | Attualità
“Costruiamo Gentilezza”: grande successo a Sigillo per la Settimana della Gentilezza tra bambini, famiglie e sport
Nella giornata di ieri Sigillo ha celebrato la Settimana della Gentilezza (22 settembre – 2 ottobre) con iniziative che ...
Leggi
03/10/2025 13:05 | Attualità
Sopralluogo di Presciutti al Convitto di Assisi
Sul complesso scolastico del Convitto nazionale "Principe di Napoli" di Assisi, di proprietà della Provincia di Perugia,...
Leggi
03/10/2025 12:13 | Costume
La Banda di Madonna del Ponte di Gubbio alla “Spoleto Parade – Il Sogno di San Francesco”
La Banda Musicale di Madonna del Ponte di Gubbio prenderà parte alla manifestazione “Spoleto Parade – Il Sogno di San Fr...
Leggi
03/10/2025 12:09 | Attualità
Busitalia verso i luoghi di San Francesco, tre nuove linee
In occasione dell`Anno Giubilare, Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo Fs), lancia tre nuove linee sperimentali in U...
Leggi
03/10/2025 10:02 | Attualità
Parte la campagna vaccinale antinfluenzale della Regione Umbria
Partirà lunedì 6 ottobre la campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026 della Regione Umbria. Lo ha annunciato la presid...
Leggi
03/10/2025 07:59 | Sport
Black Angels, prove generali ok: Roma al tappeto per 4 a 0
La Bartoccini MC Restauri brilla nell’ultimo test prima dell’esordio casalingo in campionato di lunedì 6 ottobre (si gio...
Leggi
02/10/2025 20:02 | Cultura
Gubbio: terminati i lavori di restauro della Chiesa di San Giovanni Decollato
Sono terminati i lavori di restauro del portale lapideo e del portone ligneo della Chiesa di San Giovanni Decollato, det...
Leggi
02/10/2025 17:04 | Cronaca
Incendio in località Castellare Grello, intervento dei Vigili del fuoco
Questa mattina alle ore 7.30 i Vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana sono intervenuti in località Castellare Gre...
Leggi
02/10/2025 15:49 | Attualità
Nata a Perugia la bimba di una famiglia arrivata da Gaza
"In mezzo a un mare di brutte notizie, una ci riempie di gioia e speranza. Questa notte alle 3.15 è nata la bambina dell...
Leggi
