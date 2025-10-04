Festa di San Francesco: attesa oggi ad Assisi la premier Giorgia Meloni. Dalle ore 10 la cerimonia presso la Basilica Superiore. In arrivo 2 mila pellegrini

Assisi celebra oggi la festa di San Francesco alla presenza della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Insieme a lei sarà presente il ministro della cultura, Alessandro Giuli.

Alle 10.00, nella Basilica superiore di San Francesco, in diretta su Rai1, si tiene la solenne celebrazione presieduta da monsignor Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro e Trivento e presidente della Conferenza episcopale Abruzzo-Molise, con il cardinale Angel Fernandez Artime, legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi, il vescovo di Assisi-Nocera UmbraGualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino e i ministri generali e provinciali delle Famiglie Francescane. Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila, accenderà la Lampada votiva dei Comuni d'Italia con l'olio offerto dall'Abruzzo. Alle 11.30, sempre in diretta Rai1, si terrà il momento dei messaggi istituzionali dalla loggia del Sacro convento, preceduti dal saluto del ministro generale dell'Ordine dei frati minori conventuali, fra Carlos Alberto Trovarelli, e del mnistro della cultura. Sono circa 2mila i pellegrini attesi.

Assisi/Bastia

04/10/2025 06:45

Redazione