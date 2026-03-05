Finale del Campionato Invernale della FITAST - Fossato di Vico

Si è svolta domenica 1° marzo, a Fossato di Vico, località Vercata, la finale del Campionato Invernale della FITAST, in uno scenario naturale di straordinaria bellezza. L’evento è stato organizzato dagli Arcieri Castrum Fossati, compagnia storica di Fossato di Vico e tra le realtà fondatrici della federazione. La manifestazione ha accolto un numero record di partecipanti: ben 210 arcieri provenienti da Marche, Umbria, Toscana e Sicilia. Un risultato che testimonia la crescente passione per il tiro con l’arco storico e il forte richiamo che la finale invernale FITAST rappresenta nel panorama nazionale. L’inizio della gara è stato segnato da un momento di profonda commozione: un minuto di silenzio per ricordare l’amico e maestro di tiro con l’arco Daniele Armillei. Il presidente Giuliano Cerioni ha dedicato parole sentite in sua memoria, sottolineandone il valore umano e sportivo, lasciando nei presenti un ricordo carico di emozione e rispetto. Daniele è stato un punto di riferimento per intere generazioni di arcieri del territorio, da Nocera Umbra a Gualdo Tadino: tutti, o quasi, sono passati per le sue mani e per il suo modo di insegnare, sempre calmo e pacato. Con discrezione e competenza, sapeva trasmettere passione in tutto ciò che faceva, lasciando un segno profondo non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto umano. La competizione si è svolta su un percorso di 20 piazzole, sapientemente dislocate nei punti più suggestivi dell’oasi. Gli arcieri si sono confrontati su sagome animali 3D, mettendo alla prova precisione, concentrazione e spirito sportivo in un ambiente naturale che ha esaltato il fascino della disciplina. Al termine della gara, molte compagnie si sono organizzate autonomamente per il pranzo, approfittando delle aree pic-nic presenti nella zona e godendo così della natura incontaminata dell’Oasi della Vercata, in un clima di amicizia e condivisione che da sempre contraddistingue il mondo arcieristico storico. Nel pomeriggio si sono svolte le premiazioni, alla presenza del sindaco di Fossato di Vico, Lorenzo Polidori, che ha voluto anch’egli rinnovare il ricordo di Daniele Armillei con parole di stima e partecipazione. Il primo cittadino ha inoltre espresso l’auspicio che la manifestazione, giunta ormai alla sua quinta edizione, possa diventare un appuntamento fisso e sempre più centrale nel panorama arcieristico della FITAST. Le premiazioni hanno riguardato sia la gara della giornata sia l’intero Campionato Invernale FITAST, con riconoscimenti assegnati alle categorie individuali e alle squadre, chiudendo così una giornata intensa, partecipata e ricca di emozioni. La finale di Fossato di Vico si conferma non solo un importante appuntamento sportivo, ma anche un evento capace di unire competizione, memoria, tradizione e passione, nel pieno spirito della FITAST.

Gubbio/Gualdo Tadino

05/03/2026 14:35

Redazione