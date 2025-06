Giochi de le Porte: a Gualdo Tadino la cena dei 100 giorni

Uno degli appuntamenti più sentiti e importanti, che segnano le tappe principali di avvicinamento ai Giochi de le Porte è la cena dei 100 giorni. L’evento di quest’anno si è tenuto sabato 21 giugno 2025, nella splendida cornice di Piazza Martiri della Libertà.

La cena ha richiamato quasi 600 persone, tra portaioli, cariche istituzionali e rappresentati delle associazioni legate alla manifestazione settembrina.

Un doveroso plauso a tutte e quattro le porte che hanno reso possibile un simile momento conviviale è espresso dal Presidente dell’Ente Giochi, Christian Severini. “La Cena dei 100 giorni ci introduce già nel clima dei Giochi e ci proietta con la mente e con il cuore alla tre giorni che vivremo nell’ultimo weekend di settembre. Un ringraziamento alla commissione taverne, ai tavernieri e a coloro che vi lavorano alacremente: senza di voi, tutto questo non sarebbe davvero possibile. Un grazie speciale anche alle commissioni artistica e tecnica che si sono occupate dell’allestimento delle tavolate: tutto volontariato prezioso e fondamentale”.

Accanto al main sposor dell’Ente Giochi de le Porte Birra Flea, l’edizione della cena 2025 si è arricchita anche del contributo di BPER banca, filiale di Gualdo Tadino che ha fortemente voluto essere parte di questa manifestazione. La serata è stata allietata dalla band Fuperì.

La cena dei 100 giorni ha visto la presentazione ufficiale del sodalizio tra l’Ente Giochi de le Porte e Avis, sezione di Gualdo Tadino, per un progetto che unisce la solidarietà e la donazione di sangue al mondo dei giochi stessi. La prima delle iniziative sarà i “Cento giorni del donatore”: ogni volontario dichiarerà, in sede di donazione del sangue, a quale porta appartiene e per ogni donazione vi sarà un punto assegnato alla porta dichiarata. La Porta che otterrà il punteggio più alto verrà premiata in occasione del Palio di San Michele Arcangelo.

Al termine della cena, come ogni anno, sono stati scoperti i numeri posti sul terrazzo del Palazzo Comunale che scandiranno il countdown ai Giochi del prossimo 26, 27 e 28 settembre 2025.

Gubbio/Gualdo Tadino

23/06/2025 09:45

Redazione