Gualdo Tadino: grande partecipazione alla “Giornata di prevenzione cardiovascolare e dell’udito”

Grande partecipazione alla “Giornata di prevenzione cardiovascolare e dell’udito”, sabato 5 aprile presso la palazzina rosa del distretto di Gualdo Tadino. La giornata organizzata dall’A.N.ACA. in collaborazione con: il Coordinamento Regionale Umbria Associazioni del Cuore. il Comune di Gualdo Tadino, il Centro di Riabilitazione Cardiologico di Gualdo Tadino, la Farmacia CAPECI, la Farmacia CALAI, la Farmacia comunale CERQUETO, l’Associazione Misericorida, Umbria Udito, con il patrocinio della ALS 1, per sensibilizzare i cittadini di ogni età sull’importanza della prevenzione cardiovascolare. Un particolare ringraziamento al Sindaco di Gualdo Tadino e Presidente della Provincia di Perugia, Dott. Massimiliano Presciutti, al Dott. Luigi Sicilia, Direttore Sanitario F.F., ASL Umbria 1, portando i saluti del nuovo Direttore Generale, Dott. Emanuele Ciotti, ,alla Dott.ssa Teresa Tedesco, Direttore Medico F.F. Presidio Ospedaliero Gubbio-Gualdo Tadino POU, al Dott. Marco Cardile, Primario F.F. della cardiologia dell’ospedale di Branca-Gualdo Tadino, alla Dott.ssa Silvia Martinelli, Responsabile del Centro di Riabilitazione Cardiologico di Gualdo Tadino, alla Dott.ssa Tania Di Pasquale, al Dott. Euro Antonio Capponi, al personale infermieristico del Centro di Riabilitazione Cardiologico: Ilaria Bisciaio, Giuliana Castellani, Angela Goracci, Sabrina Gustinucci e fisioterapico, Patrizio Berettoni, a tutti i volontati dell’Associazione Misericordia, alla Farmacia Capeci, Dott. Cesare Manfroni, che ha fornito personale e macchinario per il calcolo del colesterolo, al Nutrizionista, Dott. Guido Monacelli, alla Psicologa, Dott.ssa Chiara Brunetti, alla Dott.ssa Sara Mandorla, Angela Iaquaniello, Franco Bonerba, Dante Fioriti, rappresentanti del Comitato Direttivo A.N.A.CA. Nel corso della giornata sono stati effettuati oltre cento elettrocardiogrammi e visite cardiologiche, controlli di glicemia e colesterolo compreso il controllo dell’udito, peso, altezza e della pressione arteriosa. Il Presidente dell’A.N.A.CA. Prof. Carlo Crocetti e il Comitato Direttivo ringraziano per la riuscita della manifestazione.

Gubbio/Gualdo Tadino

07/04/2025 12:39

Redazione