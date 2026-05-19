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Gualdo Tadino: ricevute in Municipio dal Vice Sindaco Gramaccia e dall’Assessore Bazzucchi due professoresse portoghesi

Ricevute in Municipio dal Vice Sindaco Gramaccia e dall’Assessore Bazzucchi due professoresse portoghesi impegnate nel progetto Erasmus+ con l’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda.

Nella mattinata di martedi 19 maggio, la Vice Sindaco di Gualdo Tadino Paola Gramaccia e l’Assessore all’Istruzione, Gabriele Bazzucchi hanno ricevuto nella Sala Consiliare del Municipio due professoresse, Raquel Mota e Catia Cuna, provenienti da Vila Verde, in Portogallo vicino la città di Braga, in visita nella città umbra in questi giorni impegnate in attività di job shadowing nell’ambito di un progetto Erasmus+ ed accompagnate delle docenti dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda, Valeria Casini, Marzia Cecconi, Stefania Apostolico e Valentina Mariani. Presenti all’occasione anche le classi seconde della scuola primaria Tittarelli. Dal 18 al 22 maggio l’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda, grazie ad un progetto di eTwinning iniziato nella scuola primaria Tittarelli con lo scambio di cartoline pasquali “Happy Eastermailbox”, ospiterà le due professoresse portoghesi che osserveranno e affiancheranno i docenti italiani durante le lezioni, condividendo buone pratiche didattiche e metodologiche. Raquel Mota e Catia Cuna appena arrivate a Gualdo Tadino, lunedì 18 maggio, sono stato accolte dai bambini e dai ragazzi della scuola secondario di primo grado dell'Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda e dalla Dirigente Scolastica, Angela Codignoni, che ha sottolineato l’importanza di questi scambi che rappresentano un’occasione preziosa di crescita per i giovani per abituarli ad essere cittadini del mondo. La Vice Sindaco di Gualdo Tadino Paola Gramaccia e l’Assessore all’Istruzione, Gabriele Bazzucchi nel loro saluto, hanno espresso la propria soddisfazione per questa iniziativa. “Siamo particolarmente felici di accogliere in Municipio le professoresse portoghesi Raquel Mota e Catia Cuna - dichiarano la Vice Sindaco di Gualdo Tadino Paola Gramaccia e l’Assessore all’Istruzione Gabriele Bazzucchi - nell’ambito di questo progetto che vede protagonista l’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda. Iniziative come questa rappresentano un’importante occasione di crescita culturale, educativa e personale per studenti e docenti, favorendo il confronto tra realtà scolastiche europee diverse e la condivisione di buone pratiche didattiche. La scuola svolge un ruolo fondamentale nel costruire una comunità aperta, inclusiva e sempre più europea, capace di formare giovani cittadini del mondo”.

Gubbio/Gualdo Tadino
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