Gualdo Tadino, riunito il tavolo riguardante il gruppo Saxa Gres: "Volonta' di realizzare piano industriale di economia circolare, ingresso di un fondo d'investimento e di un partner del settore"

Si è tenuto oggi l'incontro del tavolo riguardante il gruppo Saxa Gres coordinato dalla Struttura per le crisi d'impresa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a cui hanno preso parte la Regione Umbria, la Regione Lazio, Invitalia, il Comune di Gualdo Tadino, il Gruppo Saxa, Unindustria, le segreterie nazionali e territoriali di Cgil, Cisl, Uil, Filctem, Uiltec e Ugl Chimici unitamente alle Rsu. Durante i lavori del tavolo il Gruppo Saxa - riferisce la Regione - ha ribadito la volontà di realizzare il proprio piano industriale di economia circolare con l'ingresso di un importante fondo di investimento e di un partner industriale del settore, in una visione industriale che tenga uniti il valore energetico degli asset e quello produttivo della ceramica. L'incontro si è concluso con l'impegno da parte del Gruppo Saxa di presentare al tavolo ministeriale per giugno ulteriori elementi conoscitivi. La Regione Umbria ha annunciato che "continuerà a monitorare con attenzione gli sviluppi di questa delicata vicenda industriale".

Gubbio/Gualdo Tadino

21/05/2024 12:46

Redazione