Gubbio, cresce l'attesa per “È la sera dei miracoli” organizzato dal “Cassata Gattapone”

Esperienza diretta tra scienza e tecnologia. Questo, ma tanto altro, sarà all'interno di “È la sera dei miracoli”, evento, organizzato per venerdì 26 gennaio, dal polo tecnico-professionale territoriale “Cassata Gattapone” di Gubbio. Denso di proposte il programma. Sarà possibile visitare gli stand allestiti dagli alunni dei 10 indirizzi di studio e partecipare all’inaugurazione del Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità, prevista per le 17, alla presenza della vicepresidente della Camera dei Deputati, onorevole Anna Ascani. Protagonisti dell'evento due conferenze in aula Magna, tenute una da Luca Mercalli, meteorologo e climatologo (Crisi climatica e ambientale: come comprenderla, come affrontarla), mentre l'altro vede ''in cattedra'' Piergiorgio Giacchè, antropologo (Violenza DEgenere). La serata sarà impreziosita da uno spazio di musica live.

Gubbio/Gualdo Tadino

25/01/2024 12:11

Redazione