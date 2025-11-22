Gubbio, la prima neve della stagione inaugura "Gubbio è Natale"

Non poteva iniziare nel modo più suggestivo il periodo natalizio a Gubbio che con la prima nevicata della stagione. Un paesaggio da cartolina quello di sabato 22 novembre con la 'città di pietra' che si è svegliata sotto un candido manto. Grossi fiocchi di neve sono caduti dal cielo e hanno ben presto tinto di bianco il centro storico e piazza 40 Quaranta Martiri con i suoi mercatini, la grande ruota del Polo Nord, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, tra le principali attrazioni di "Gubbio è Natale": il progetto che da qualche anno ha reso la città tra le mete più amate, accoglienti e magiche delle feste. Il calendario di eventi ha così preso il via e culminerà il prossimo 7 dicembre con l'accensione dell'Albero di Natale più grande del mondo sulle pendici del monte Ingino. La neve probabilmente si scioglierà prima, ma con la sua bellezza e il suo candore ha regalato un'anteprima davvero unica e spettacolare a quanti si apprestano a vivere il periodo più bello e luminoso dell'anno.

Gubbio/Gualdo Tadino

22/11/2025 11:16

Redazione