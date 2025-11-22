Skin ADV

Gubbio, la prima neve della stagione inaugura "Gubbio è Natale"

Non poteva iniziare nel modo più suggestivo il periodo natalizio a Gubbio che con la prima nevicata della stagione. Un paesaggio da cartolina quello di sabato 22 novembre con la 'città di pietra' che si è svegliata sotto un candido manto. Grossi fiocchi di neve sono caduti dal cielo e hanno ben presto tinto di bianco il centro storico e piazza 40 Quaranta Martiri con i suoi mercatini, la grande ruota del Polo Nord, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, tra le principali attrazioni di "Gubbio è Natale": il progetto che da qualche anno ha reso la città tra le mete più amate, accoglienti e magiche delle feste. Il calendario di eventi ha così preso il via e culminerà il prossimo 7 dicembre con l'accensione dell'Albero di Natale più grande del mondo sulle pendici del monte Ingino. La neve probabilmente si scioglierà prima, ma con la sua bellezza e il suo candore ha regalato un'anteprima davvero unica e spettacolare a quanti si apprestano a vivere il periodo più bello e luminoso dell'anno. 

 

 

Gubbio/Gualdo Tadino
22/11/2025 11:16
Redazione
21/11/2025 17:23 | Cultura
L'Umbria a Nizza per il turismo delle radici
Il turismo francese rappresenta una risorsa strategica per l`Umbria, con oltre 130 mila presenze ogni anno che testimoni...
Leggi
21/11/2025 16:52 | Cultura
La pace prende vita nel Natale ad Assisi
La pace prende vita nel Natale ad Assisi, con celebri opere d`arte contemporanea proiettate sulle principali facciate di...
Leggi
21/11/2025 16:13 | Cronaca
E' allerta gialla per i temporali sull'Umbria
Allerta gialla per i temporali su tutta l`Umbria nella giornata di sabato 22 novembre. Sono infatti attese precipitazion...
Leggi
21/11/2025 16:04 | Sport
Calcio: il Gubbio atteso al "Benelli" per la sfida contro il Ravenna
Dopo la pausa forzata dell`ultimo fine settimana, il Gubbio riparte domani alle ore 17.30 dal “Benelli” al cospetto dei ...
Leggi
21/11/2025 15:50 | Politica
Proietti, per l'Umbria sarà Natale da record per il turismo
Si aspetta un Natale "da record assoluto di presenze per la storia turistica dell`Umbria" la presidente della Regione St...
Leggi
21/11/2025 14:29 | Attualità
Virgo Fidelis, l'Umbria rende omaggio ai carabinieri
Si è svolta questa mattina, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, la solenne celebrazione della Virgo Fi...
Leggi
21/11/2025 13:27 | Attualità
Certificazione d'eccellenza per tomografo Pet-Tc dell'ospedale di Perugia
L`apparecchiatura Pet-Tc, in dotazione presso la Medicina nucleare dell`ospedale di Perugia, diretta da Massimo Eugenio ...
Leggi
21/11/2025 13:01 | Costume
Quinta edizione di Gubbio Danz’Week
Gubbio torna a danzare. E lo fa con l’energia, la visione e l’ambizione di un festival che in soli cinque anni ha saputo...
Leggi
21/11/2025 12:18 | Attualità
Gubbio: incontro promosso dalla “Mastro Giorgio-Nelli” con le famiglie su bullismo e cyberbullismo
La scuola “Mastro Giorgio-Nelli” della dirigente Francesca Pinna di Gubbio promuove un approfondimento rivolto ai genito...
Leggi
21/11/2025 12:17 | Attualità
Legambiente nazionale premia la Bubo Social Farm di Nocera Umbra come modello virtuoso
E` stato premiato a Roma nel corso del VII Forum nazionale dell`Agroecologia, promosso da Legambiente, il progetto Bubo ...
Leggi
Utenti online:      386


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv