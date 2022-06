Gubbio, osservazione delle stelle con Lions e Associazione astronomica umbra. Sabato 18 serata solidale per l'Officina di Leonardo

Una serata di scienza, divertimento e solidarietà.

Accade a Gubbio sabato 18 giugno a partire dalle ore 19 presso l'Agriturismo San Bartolo, in un appuntamento organizzato dal Lions Club per raccogliere fondi da destinare all'associazione "L'Officina di Leonardo", centro di accoglienza per giovani e adulti con sindrome dello spettro autistico.

Una serata di osservazione delle stelle che vedrà la presenza degli esperti dell'Associazione Astronomica Umbra per due lezioni sull'esplorazione del cielo attraverso telescopio: una alle ore 19 e l'altra alle ore 21 .

Quota di partecipazione alle lezioni di 10 euro, 15 se si partecipa anche alla cena a buffet.

Già oltre 80 le prenotazioni per questa notte sotto le stelle, in una serata che metereologicamente promette cielo sereno e caldo estivo.

Gubbio/Gualdo Tadino

17/06/2022 09:52

Redazione