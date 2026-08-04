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Gubbio ricorda la piccola Sara Mariucci

Gubbio: ricorre domani il 20esimo anniversario della morte della piccola Sara Mariucci. Messa a San Martino in Colle alle ore 19.

Sono trascorsi 20 anni dalla morte della piccola Sara Mariucci, la bambina eugubina di appena tre anni morta il 5 agosto 2006 a seguito di una scarica elettrica che la colpì mentre era a cavalcioni di un gioco elettronico in uno stabilimento balneare di Villapiana in Calabria. Una morte che da subito venne interpretata dalla famiglia come una specifica volontà divina: la piccola Sara, raccontò all'epoca la mamma, la sera prima di morire disse di aver sognato una signora sulle nuvole di nome Morena che la invitava a seguirla. La descrizione di questo sogno rimandò alla Madonna Morena particolarmente venerata nel sud America. Nell'anniversario di quella che la sua famiglia chiama "nascita in cielo" della piccola Sara, si celebra domani alle ore 19 presso la chiesa di San Martino in Colle di Gubbio la messa in ricordo della bambina. Ad officiarla sua eccellenza il vescovo di Gubbio-Città di Castello mons. Luciano Paolucci Bedini.

Gubbio/Gualdo Tadino
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Redazione
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