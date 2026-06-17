Gubbio: torna “Terracomunica”: una settimana per immaginare e costruire il futuro delle comunità

Una settimana di incontri, dialoghi, laboratori, arte, cultura e partecipazione per riflettere sul presente e immaginare il futuro delle comunità: torna a Gubbio, dal 21 al 28 giugno, TERRACOMUNICA - Settimana della sostenibilità sociale, giunta alla sua nona edizione, ideata e promossa dall’associazione Terracomunica APS. L’edizione 2026, presentata questa mattina nella Sala Consiliare di Palazzo Pretorio alla presenza del sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci, dell’assessore alla Cultura Paola Salciarini, dell’assessore alle Politiche Giovanili Carlotta Colaiacovo e del presidente di Terracomunica APS Paolo Tosti, è dedicata al tema dei “Confini”, intesi non come barriere o divisioni, ma come luoghi di incontro, confronto e crescita. Un filo conduttore che attraverserà l’intero programma, coinvolgendo cittadini, giovani, professionisti, studiosi e visitatori in un percorso di approfondimento sui grandi temi della contemporaneità. Nata nel 2004, Terracomunica con il tempo si è affermata come uno degli appuntamenti culturali più originali e qualificati del territorio, capace di coniugare riflessione sociale, partecipazione civica e valorizzazione della comunità locale. Il programma dell’edizione 2026 propone incontri con autorevoli ospiti del mondo della cultura, dell’economia, della ricerca e dell’educazione, tra cui Giulio Sapelli, Patrizio Paoletti, Stefano Vanin, Federica Giannotta, Francesca Pinna, Roberta Mascioni, Silvana Piersanti. Accanto ai momenti di approfondimento trovano spazio attività dedicate ai più giovani, laboratori creativi ed esperienziali guidati da giovani artisti o giovani professionisti eugubini e una mostra internazionale che coinvolge giovani artisti provenienti dall’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia e dalla Adelphi University di New York. “Terracomunica rappresenta una delle esperienze culturali e sociali più significative che il nostro territorio abbia saputo costruire negli anni - ha sottolineato il sindaco Vittorio Fiorucci - è un progetto che mette al centro le persone, il dialogo e la responsabilità condivisa, creando occasioni autentiche di confronto su temi che riguardano tutti noi. In un tempo caratterizzato da profonde trasformazioni, iniziative come questa aiutano le comunità a riflettere, a crescere e a costruire nuove relazioni. Gubbio è orgogliosa di ospitare una manifestazione che sa coniugare cultura, partecipazione e attenzione ai temi del futuro, valorizzando al tempo stesso la propria identità e la propria vocazione all’accoglienza”. “Terracomunica è un appuntamento che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel panorama culturale cittadino e regionale - ha evidenziato Paola Salciarini - la qualità degli ospiti, l’originalità delle proposte e la capacità di coinvolgere pubblici diversi rappresentano un valore aggiunto per la nostra città”. “Particolarmente significativo è il lavoro svolto con i giovani - ha spiegato anche Colaiacovo - ai quali vengono offerte occasioni concrete di crescita, confronto e partecipazione. Il tema dei confini scelto per questa edizione è di straordinaria attualità e invita tutti noi a riflettere sul significato dell'incontro, dell’inclusione e della costruzione di comunità più consapevoli e solidali”. “I confini sono una costruzione dell'uomo, esplorarli diventa una responsabilità - ha sottolineato Paolo Tosti, presidente di Terracomunica - quest'anno abbiamo voluto dedicare la settimana della sostenibilità sociale di Gubbio ai confini che possono essere esplorati e indagati in tanti modi diversi e con relatori, come sempre, autorevoli. Dal 21 al 28 giugno, Gubbio si trasformerà in un centro per la condivisione di pensieri che, speriamo, rafforzino la consapevolezza alla responsabilità. Il festival vuole come sempre valorizzare la terra e i territori attraverso il sapere e le connessioni che generano partecipazione. La filosofia dell'evento risiede nel nome stesso del progetto: mettere in connessione profonda un territorio con la conoscenza globale, stimolando conversazioni e attività collettive capaci di crescere le comunità alla responsabilità. Terracomunica adotta la comunicazione in ogni sua declinazione, elevandola a vera e propria leva pedagogica. Il fulcro di questo impegno è rivolto ai giovani, ai quali viene offerta l’opportunità di incontrare e di ascoltare relatori che parlano dei loro confini. Gubbio si conferma così uno spazio ideale di ispirazione e accoglienza aperta a cittadini, professionisti e visitatori confidando che questo dia sempre più un'identità più forte alla nostra Umbria e al suo territorio. Il festival ha sempre come cuore pulsante la Sala dell’Arengo di Palazzo dei Consoli, con incontri a ingresso libero e gratuito”. “Con Terracomunica - ha chiuso il sindaco - Gubbio rinnova il proprio ruolo di luogo privilegiato per il confronto culturale e sociale, offrendo uno spazio aperto di dialogo e partecipazione nel quale il territorio diventa protagonista di una riflessione condivisa sul futuro delle comunità”.

Gubbio/Gualdo Tadino

17/06/2026 15:01

Redazione