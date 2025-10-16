Skin ADV

Il Comune di Gualdo Tadino parteciperà al Palio dei Comune 2025 di Montegiorgio

Il Comune di Gualdo Tadino parteciperà alla 37° edizione del Palio dei Comuni in programma domenica 23 novembre all’ippodromo di Montegiorgio.

Il Comune di Gualdo Tadino parteciperà alla 37° edizione del Palio dei Comuni in programma domenica 23 novembre all’ippodromo di Montegiorgio. Dopo le vittorie ottenute nel 2021 e nel 2022 il Comune di Gualdo Tadino, quest’anno, cercherà di ottenere un altro bel risultato nella prestigiosa gara ippica marchigiana. Il Palio dei Comuni 2025 vedrà al via venticinque comuni, ma con una novità significativa: Civitanova Marche e Servigliano correranno gemellati, ovvero come se fossero un unico comune. Un solo cavallo, scelto e sostenuto da entrambe le amministrazioni, rappresenterà questa alleanza. Se vinceranno, festeggeranno insieme, in un abbraccio sportivo che unisce costa e entroterra. I comuni partecipanti provengono da tre regioni: Marche, Umbria e Abruzzo. Per la provincia di Macerata saranno in gara Corridonia, Macerata e il comune gemellato Civitanova Marche–Servigliano. Dalla provincia di Fermo arriveranno Belmonte Piceno, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Montappone, Monte Urano, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano e Sant’Elpidio a Mare. La provincia di Ancona sarà rappresentata da Filottrano, Jesi e Loreto. Unico rappresentante dell’Umbria sarà il Comune di Gualdo Tadino, mentre dall’Abruzzo sarà in pista il comune di Lanciano. Il Palio dei Comuni non è solo una corsa: è una celebrazione dell’identità territoriale, un momento in cui sport e tradizione si fondono in un evento che coinvolge amministrazioni, cittadini e appassionati da tutta Italia. La corsa, che si disputa sulla distanza dei 1600 metri, vedrà in pista cavalli di alto livello, guidati da driver di fama nazionale e internazionale, pronti a contendersi il prestigioso trofeo. La partecipazione di Gualdo Tadino costituisce un’opportunità per rafforzare il legame con altre realtà comunali, favorire lo scambio culturale e promuovere l’immagine della città a livello sovraregionale.

Gubbio/Gualdo Tadino
16/10/2025 08:52
Redazione
16/10/2025 08:25 | Sport
Prima gioia Black Angels: Monviso al tappeto per 3-1
Dopo due buone prestazioni contro Vallefoglia e Scandicci, la Bartoccini MC Restauri centra con merito la prima vittoria...
Leggi
16/10/2025 06:03 | Sport
Gubbio: si allena con il gruppo lo svincolato Nicola Murru, laterale mancino classe 1994 con oltre 280 presenze tra A e B
Si allena a Gubbio agli ordini di mister Di Carlo il laterale di fascia mancino Nicola Murru, classe 1994, elemento dall...
Leggi
15/10/2025 16:38 | Attualità
Stop ai treni per 24 ore tra Assisi e Foligno per lavori
Dalle ore 9.00 di sabato 18 ottobre alle ore 9.00 di domenica 19 ottobre la circolazione ferroviria sarà interrotta tra ...
Leggi
15/10/2025 15:42 | Sport
Rugby Gubbio: sabato 18 al Coppiolo via al Campionato Nazionale di Serie B contro l'Olbia
Sabato 18 Ottobre, in casa a Gubbio, i lupi di coach McDonnell affronteranno l`Olbia Rugby nella prima partita del Campi...
Leggi
15/10/2025 15:30 | Sport
I Campioni della Sir Perugia in Comune
A pochi giorni dalla prima partita ufficiale della stagione, è stata ricevuta in Comune la Sir Perugia, squadra campione...
Leggi
15/10/2025 15:21 | Attualità
Francesco Grignani nuovo direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia UniPg
Il decano del dipartimento di Medicina e Chirurgia, professor Mario Rende, ha reso noto il decreto provvisorio relativo ...
Leggi
15/10/2025 14:48 | Sport
Domenica 19 ottobre la Mezza maratona a Foligno
"La Mezza maratona di Foligno si conferma molto attrattiva: siamo fiduciosi". Così Giorgio Fusaro, presidente di Atletic...
Leggi
15/10/2025 13:44 | Costume
Spoleto: 'Dolci d'Italia', presentata a Roma la sesta edizione
Si è tenuta questa mattina a Roma presso la Sala Colucci della sede Nazionale di Confcommercio la conferenza stampa di p...
Leggi
15/10/2025 13:33 | Cultura
Presentato a Gualdo Tadino la 1° Edizione del Biancospino Music Festival
Una nuova iniziativa culturale e musicale animerà e vedrà protagonista la città di Gualdo Tadino in questo Autunno 2025....
Leggi
15/10/2025 12:59 | Cultura
Torna Altrocioccolato a Città di Castello
Come da tradizione si terrà a Città di Castello dal 24 al 26 ottobre 2025 Altrocioccolato, giunto alla sua 20/a edizione...
Leggi
Utenti online:      530


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv