Il Percorso Fano-Roma e il nodo del valico della Contessa al centro dell'incontro dell'Udc di Pesaro-Urbino. "Rimettere in evidenza il progetto finanziato nel 2008 dalla Fondazione CRDP"

Il percorso Fano-Roma ed il nodo del valico della Contessa è stato al centro della conferenza stampa organizzata dall'Udc provinciale di Pesaro-Urbino in collaborazione con le sezioni di Fano e Cagli. L'incontro si è tenuto a Fano con la partecipazione di Consiglieri regionali, Sindaci, Associazioni di Categoria come Cna, Confartigianato, Confesercenti.

Introdotto dal Segretario dell'Udc di Fano Stefano Pollegioni e dal Presidente Provinciale del partito Marcello Mei l'incontro è stato moderato dal Coordinatore provinciale Vittoriano Solazzi e tutti hanno tenuto a precisare che l'idea progettuale non vuole essere in contrasto con altre direttrici viarie all'interno della provincia. Si è registrata una sostanziale concordanza di opinioni sulla necessità di mettere in cantiere una azione che metta in evidenza il progetto preliminare finanziato nel 2008 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia di adeguamento della SS 452 della "Contessa" vero nodo da superare visto che il percorso in salita e la galleria sul valico sono un imbuto che crea disagi al traffico soprattutto ai mezzi pesanti. Da un monitoraggio eseguito negli scorsi anni per sette giorni di fila 24 ore su 24 il traffico veicolare raggiungeva sulla strada Contessa punte di oltre 11 mila veicoli giornalieri con minimi di 5.800 in alcuni giiorni particolari, un opratica il secondo dopo la Austostrada nel territorio provinciale.

Il progetto prevede varie soluzioni per abbassare la strada rispetto il tracciato attuale cosa che consentirebbe maggior scorrevolezza e minor consumo di carburante e di conseguenza meno inquinamento. L'economia provinciale in particolare quella legata al settore alberghiero e turistico hanno subito già notevoli danni dovuti alla nuova rete stradale umbra che collegandosi con la quadrilatero sta spostando notevoli flussi verso il sud delle Marche, ridare importanza al collegamento Fano, Cagli, Cantiano, Gubbio consentirebbe un più agevile collegamento diretto con Perugia e Roma città di due milioni ed ottocentomila abitanti e secondo polo industriale del Paese subito dopo Milano, su questo è stata richiesto l'interessamento della politica per progettare il futuro e ridare vitalità alla economia della provincia da Fano fino alle zone interne del Catria e Nerone che altrimenti resterebbero tagliate fuori dalle nuove vie di comunicazione

Gubbio/Gualdo Tadino

16/11/2023 19:07

Redazione