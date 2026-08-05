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Incidente sulla Terni-Rieti, procedura di accertamento di morte per uno dei feriti

L'uomo è ricoverato nell'ospedale di Perugia.

La direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera di Perugia comunica che il paziente di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato a seguito del grave incidente stradale avvenuto domenica scorsa lungo la strada Terni-Rieti, è attualmente sottoposto alla procedura di accertamento di morte presso la terapia intensiva. Il paziente aveva riportato un gravissimo trauma cranico. In considerazione dell'evoluzione del quadro clinico, è stata avviata la procedura di accertamento di morte come da normativa vigente, il cui completamento è previsto nel tardo pomeriggio di oggi. Eventuali ulteriori comunicazioni saranno diffuse al termine della procedura. Proseguono intanto le indagini per risalire alle cause e all'esatta dinamica dell'incidente, che aveva coinvolto un camper, un bus-navetta e alcune auto, in seguito al quale sono morte sei persone. La Procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e lesioni plurime contro ignoti. Sull'accaduto sta lavorando la polizia stradale. Elementi utili alle indagini potranno emergere dalle autopsie disposte sui corpi dei conducenti del bus e del camper, che si erano scontrati frontalmente.

Perugia
05/08/2026 12:39
Redazione
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