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La presidente Proietti ringrazia il prefetto Francesco Zito

'Un punto di riferimento per istituzioni e comunità umbra'.

"Desidero rivolgere, a nome mio e dell'intera Giunta regionale dell'Umbria, un sincero ringraziamento al prefetto di Perugia, Francesco Zito, per il servizio svolto in questo anno e mezzo alla guida della Prefettura del capoluogo umbro, con equilibrio, competenza e grande senso delle istituzioni". Così la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, interviene per ringraziare il prefetto Zito per l'importante lavoro svolto. "Nel corso del suo mandato - afferma la presidente sottolinea la presidente in una nota della Regione - il prefetto Zito ha interpretato il proprio ruolo con spirito di servizio, favorendo costantemente il dialogo tra le istituzioni e promuovendo quella collaborazione interistituzionale che rappresenta uno dei presupposti fondamentali per affrontare le sfide dei territori. La sua capacità di costruire relazioni solide con le istituzioni e con i Comuni della provincia testimonia un'attenzione concreta verso le comunità locali e una presenza dello Stato vicina ai cittadini". La presidente Proietti dedica un passaggio particolare al ruolo svolto dal prefetto durante uno degli appuntamenti più significativi vissuti dall'Umbria negli ultimi mesi. "L'ottavo centenario della morte di San Francesco ha rappresentato per Assisi, per l'Umbria e per l'intero Paese una sfida organizzativa e istituzionale di straordinaria complessità. Per l'ostensione del corpo del Santo l'arrivo di centinaia di migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo, concentrati in poche settimane, ha richiesto un impegno eccezionale sul piano della sicurezza, dell'accoglienza, della mobilità e del coordinamento tra tutti i livelli dello Stato. Il prefetto Zito ha svolto questo compito con equilibrio, autorevolezza e capacità di mettere in rete tutte le componenti del sistema istituzionale, consentendo che un evento di tale portata si svolgesse in un clima di serenità e partecipazione. Lo stesso ha fatto per un altro grande prossimo evento, curando e seguendo l'organizzazione della visita di Papa Leone XIV di giovedì 6 agosto a Santa Maria degli Angeli". "E poi le sue parole sullo 'spirito di Assisi' - prosegue Proietti - colgono pienamente il valore più autentico della nostra vocazione. Assisi è un luogo universale di dialogo, pace, fraternità e incontro tra popoli e culture diverse. In questo periodo, segnato da guerre, tensioni internazionali e profonde divisioni, l'Umbria ha offerto al mondo, anche grazie al lavoro silenzioso e prezioso delle istituzioni, un esempio concreto di accoglienza, sicurezza e collaborazione. È un risultato di cui possiamo essere orgogliosi. A nome dell'intera Giunta regionale - conclude Proietti - desidero quindi esprimere al prefetto Francesco Zito la nostra riconoscenza per il lavoro svolto e formulargli i migliori auguri, certi che porterà con sé l'esperienza umana e istituzionale maturata in Umbria e il ricordo di una comunità che ha saputo apprezzarne la dedizione, il rigore e la disponibilità al confronto".

Perugia
05/08/2026 11:57
Redazione
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