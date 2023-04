L'Umbria fa il pieno di turisti per il Ponte del 25 aprile, con Orvieto, Assisi, Perugia e le altre città d'arte affollate da italiani e stranieri e strutture ricettive piene al 90 per cento. La previsione in Italia è di 5,2 milioni di presenze nelle strutture ricettive che certifica la buona salute del turismo italiano e soprattutto il trionfo delle città d'arte del Belpaese. Emerge dall'indagine realizzata per questo Ponte da Cst Centro studi turistici per Assoturismo Confesercenti. In cima alle preferenze, proprio il centro Italia, con Umbria e Lazio che segnano percentuali di saturazione delle camere disponibili, come detto, vicine al 90%. Seguono Liguria (83%), Toscana (81%) e Veneto (80%). A seguire Lombardia e Piemonte con il 77%, Emilia Romagna con il 75%, Lombardia, Marche e Basilicata con il 74%. Chiudono la classifica delle regioni la Calabria (54%) e il Molise (52%).

Gubbio/Gualdo Tadino

23/04/2023 14:13

Redazione