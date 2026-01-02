L'Umbria meta amata anche in inverno dai turisti

Skin ADV

Per il ministero ed Enit la regione terza per saturazione delle strutture ricettive.

L'Umbria è tra le regioni più attrattive per i turisti in occasione delle vacanze invernali. Risulta di fatto la terza nel Paese, dopo Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, per tasso medio di saturazione delle strutture ricettive. È quanto emerge dal Monitoraggio Enit per Natale, Capodanno ed Epifania, una visione sul turismo organizzato proveniente dai principali mercati dell'incoming italiano. Per le festività natalizie 2025-26, le vendite per la destinazione Italia aumentano nel 46,8% dei casi, fino al 50% nei Paesi Ue. Crescono anche i viaggi long-haul verso le nostre mete, per il 43,8% degli operatori, trainati da Stati Uniti, Canada, Messico e mercati asiatici. Attrattività del Paese confermata anche dalle ultime analisi elaborate dal ministero del Turismo: nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2025 e il 7 gennaio 2026, il tasso medio di saturazione delle strutture ricettive italiane si attesta al 47,8%, con un incremento di 2,6 punti percentuali rispetto allo stesso intervallo dell'anno precedente. A fare la parte del leone sono le regioni alpine ma anche al di fuori del contesto montano vengono rilevate performance rilevanti: l'Umbria registra un livello di saturazione del 56,03%, mentre l'Abruzzo si attesta al 51,5%.

02/01/2026 11:31
Redazione
02/01/2026 11:26 | Costume
La Befana al Chianelli, anche un concerto della Fanfara della polizia
Una Befana speciale per i bimbi del Comitato per la vita "Daniele Chianelli". Quest`anno arriverà di mattina, con una sc...
01/01/2026 16:34 | Cultura
“Il tempo di Francesco” è il titolo della dodicesima edizione del Festival del Medioevo a Gubbio dal 23 al 27 settembre 2026
Sarà “Il viaggio. Pellegrini, viandanti, esploratori” il tema dell’undicesima edizione del Festival del Medioevo, in pro...
01/01/2026 16:02 | Cronaca
Notte di Capodanno: drammatica caduta a Montone e gravi ferite da botti a Gubbio
Non è stato un inizio d`anno sereno per tutto il territorio. Se in molti hanno festeggiato l`arrivo del 2026 nelle piazz...
01/01/2026 15:55 | Attualità
Fiocchi rosa tra Città di Castello e Branca: benvenuta Nour, l'ultima del 2025 è Reyhana "con la camicia"
Il 2026 si apre sotto il segno della speranza e dei nuovi arrivi negli ospedali dell’Alto Tevere e dell`Eugubino-Gualdo ...
01/01/2026 11:15 | Cronaca
Marsciano: 19enne sorpreso con droga in auto e presso il domicilio. Arrestato dai Carabinieri, che sequestrano 50 grammi di cocaina
I Carabinieri della Stazione di Marsciano hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne, di origini albanesi, ritenuto...
01/01/2026 11:12 | Costume
Città di Castello: Capodanno in piazza sulle note dei brani più amati da ballare e da cantare de “L’Alternativa”
Capodanno in piazza sulle note dei brani più amati da ballare e da cantare de “L’Alternativa”, band storica altotiberina...
31/12/2025 13:29 | Attualità
Ecocardiografo di ultima generazione nell'ospedale di Perugia
L`azienda ospedaliera di Perugia ha acquisito un ecocardiografo di ultima generazione destinato a diventare il pilastro ...
31/12/2025 09:10 | Attualità
Messaggio di auguri della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti per il nuovo anno
La lettera di auguri della Presidente della Regione Umbria, Stefania  Proietti:   "Il 2025 si chiude come un anno di la...
31/12/2025 04:54 | Cronaca
Sequestrati 33mila fuochi d'artificio in un negozio di Marsciano Denunciato il responsabile dell'esercizio commerciale
Oltre 33mila prodotti di materiale esplodente non in regola con le prescrizioni di sicurezza previste dalla legge sono s...
30/12/2025 18:37 | Cronaca
Il Questore della provincia di Perugia Dario Sallustio fa il bilancio delle attività svolte nel 2025 dalla Polizia di Stato
Violenza di genere, furti in abitazione e traffico di sostanze stupefacenti rappresentano i tre filoni principali sui qu...
