L’Ospedale di Perugia si illumina di blu in occasione della Giornata Mondiale del Diabete

L’Azienda Ospedaliera di Perugia aderisce alla Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra ogni 14 novembre, illuminando di blu la fontana situata nell’atrio dell’Ospedale. Un gesto simbolico per accendere i riflettori sulla patologia e sensibilizzare la cittadinanza. Una data particolarmente importante, quella del 2021: quest’anno la Giornata Mondiale del Diabete coincide con i 100 anni dalla scoperta dell’insulina. “Uno dei capitoli più affascinanti della storia della Medicina – sottolinea la professoressa Francesca Porcellati, endocrinologa diabetologa della struttura complessa di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e referente regionale SID (Società Italiana di Diabetologia) – Questi cento anni hanno reso la Diabetologia una scienza complessa che ha migliorato la qualità di vita delle persone in maniera importante. Grazie alla tecnologia si può disporre di farmaci efficaci e sicuri in grado di poter contrastare la progressione del danno d’organo nel diabete di Tipo 2, e di insuline per assicurare benefici clinici e migliorare il percorso della patologia di chi è affetto da diabete di Tipo 1”. Il Centro per la Diagnostica e la Terapia del Diabete mellito dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, è centro di riferimento regionale: “Si avvale di diverse unità ambulatoriali altamente specializzate, in grado di accogliere un vasto numero di pazienti sia umbri che provenienti da fuori Regione, e di tecnologie avanzate per la gestione della glicemia – spiega il professor Riccardo Calafiore, direttore della struttura complessa di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo – Il diabete mellito è una malattia grave e molto complessa per via delle conseguenze croniche a cui porta. Per questo richiede un’attenzione particolare non solo nella gestione quotidiana ambulatoriale ma anche nella gestione delle complicanze”. L’attività diabetologica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, dal 2019 al 2020 ha erogato oltre 14mila prestazioni ambulatori.

Perugia

14/11/2021 08:54

Redazione