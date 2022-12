La "Scuola Radicchi" di Gubbio è salva. Trovata la nuova sede

Tutto è bene quel che finisce bene e che il lieto fine arrivi alla fine di un anno difficile in fondo fa pensare o almeno sperare che il 2023 possa essere migliore aprendosi con una bella notizia. A Gubbio l'Associazione "21 gennaio", sede di un centro di aiuto per persone in difficoltà che eroga diversi servizi, guidata dal presidente Fabio Sebastiani ha una nuova sede. Si trova in via Saffi al civico n.4, 120 metri quadrati pronti per l'uso che dal 1 gennaio saranno a disposizione di questa associazione.

Non è stato facile arrivare a questo risultato, c'è voluta la buona volontà della giunta comunale che si è fatta carico del problema demandando all'assessore Marco Morelli il compito di aiutare i volontari a trovare una nuova sede, possibilmente in centro storico, per poter esser facilmente raggiunginta dai suoi fruitori. Fruitori che sono soprattutto ragazzi che frequentano la scuola pomeridiana di aiuto compiti "Luigi Radicchi", ma anche famiglie con bisogni primari come un letto dove dormire, vestiti e cibo o di assistenza tecnica per disbrigo di pratiche burocratiche. Un punto di ascolto nato originariamente dentro la sede del Partito Comunista di Gubbio, sviluppatosi nel tempo fino a convincere i volontari a fondare un'associazione che ora si sta iscrivendo al Runts, il registro unico del terzo settore. Questo perchè per portare avanti l'attività di sostegno alla povertà servono risorse: servono per pagare l'affitto dei locali nell'ordine di 300 euro mensili, servono per pagare le bollette, servono per comperare i libri e i materiali didattici per i ragazzi della scuola pomeridiana, servono per acquistare marche da bollo per le pratiche burocratiche e materiale da ufficio. Un aituo in tal senso è giunto dal "Bando per l'assistenza scolastica e l'integrazione", promosso servizi sociali del Comune che ha visto rientrare l'associazione "21 gennaio" in graduatoria con un cifra assegnata che si aggira sui 4500 euro . Un tassello importante a cui si vanno ad unire le manifestaizoni di solidarietà di privati che elargiscono donativi finalizzati al sostegno soprattutto della scuola Radicchi . Soddisfazione nelle parole del presidente Fabio Sebastiani che pochi mesi fa temeva per la sopravvivenza della stessa associazione e dei suoi servizi : entro 15 giorni il trasloco, poi da metà gennaio sarà via Saffi il luogo per un nuovo inizio .

( ndr. Stasera le immagini della nuova sede nel tg di TRG canale 13 ore 19.30 replica 20.30 )

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gubbio/Gualdo Tadino

30/12/2022 19:20

Redazione