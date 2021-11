Un maxi sequestro finalizzato alla confisca di beni per un valore di oltre dieci milioni di euro a carico di un imprenditore e dei suoi familiari è in corso, in Abruzzo, da parte del Gico della guardia di finanza di Perugia su proposta della procura di Pescara. Riguarda - riferiscono le fiamme gialle - beni mobili, immobili, partecipazioni societarie e complessi aziendali. Si tratterebbe dell' esecuzione di una misura di prevenzione legata a reati di natura fiscale.

Perugia

10/11/2021 16:07

