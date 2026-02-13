Skin ADV

Modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Orte-Falconara

Previsti lavori dal 25 febbraio al 6 marzo.

Dal 25 febbraio al 6 marzo, per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Orte-Falconara, nella tratta Castelplanio-Albacina, treni Frecciargento, gli Intercity e quelli del Regionale di Trenitalia, della tratta Ancona-Fabriano-Roma, saranno interessati da modifiche alla circolazione, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. I treni Frecciargento Roma-Ravenna sono soppressi. Da Roma a Ravenna il collegamento è soppresso anche il giorno 24 febbraio, da Ravenna a Roma anche il giorno 7 marzo. Dal 24 febbraio al 7 marzo i treni Intercity Ancona-Roma subiscono cancellazioni nella tratta Ancona-Fabriano. Previsto servizio bus per la tratta soppressa. Dal 25 febbraio al 6 marzo i treni del Regionale circolanti sulla linea Orte-Falconara sono interessati da limitazioni di percorso, cancellazioni e modifiche di orario. Sono previsti collegamenti sostitutivi con bus. I servizi della linea Civitanova Marche-Fabriano saranno svolti regolarmente. I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. I lavori non determineranno rimodulazioni degli orari dei servizi ferroviari regionali sulle tratte Foligno-Roma e Foligno-Firenze. Si prevedono alcune rimodulazioni di servizio sulle restanti tratte umbre.

Perugia
13/02/2026 15:07
Redazione
