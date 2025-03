Motori: l'eugubino Lorenzo Mariani pronto all'esordio assoluto in Supersport GT sulla pista del Mugello

DL Racing consolida la propria presenza e rinnova gli obiettivi di vertice nel Supersport GT, la serie nazionale Gran Turismo che si disputa all’interno degli FX Racing Weekend. La scuderia milanese, sempre in stretta sinergia tecnica con la bresciana Krypton Motorsport, inaugura la stagione nel weekend del 30 marzo al Mugello Circuit, dove si presenterà al via del Supersport GT 2025 con i galloni del team campione in carica. La compagine presieduta da Diego Locanto vanta i due titoli consecutivi conquistati nel 2023 e nel 2024 e al muretto box sarà ancora una volta diretta da Fabrizio Del Monte, il romano già pilota di F1 che in squadra rinsalda il ruolo di team manager. In totale saranno tre le Lamborghini Huracan ST Evo2 da 600 cavalli schierate da DL Racing, che sull’impegnativo ed esaltante circuito toscano presenta un tris di equipaggi ben assortito, con piloti provenienti da tutta Italia a rappresentare un accattivante mix fra protagonisti già visti in azione nella serie ed esordienti assoluti nel mondo delle corse Gran Turismo.

Lo scorso anno terzo sul podio finale del campionato, ritorna con ambizioni di ben figurare Alessio Scauzillo, 18enne driver casertano che affronta la sua seconda stagione con le “Lambo” di DL Racing affiancato in equipaggio da un promettente pilota umbro: il 25enne Lorenzo Mariani. Originario di Gubbio, dopo i positivi trascorsi in monoposto Mariani è all’esordio assoluto fra le auto GT. Sulla Huracan del suo nuovo team, infatti, ha provato soltanto qualche settimana fa in un test di preparazione effettuato proprio al Mugello.

Mariani dichiara in vista dell'esordio nel Supersport GT: “La mia carriera sportiva è a una svolta e non vedo l'ora di competere al Mugello, circuito ideale per questo debutto sulla Lamborghini con una squadra competitiva come DL Racing. Ce la metterò tutta fin dalle prove, che saranno fondamentali per misurare e affinare il mio feeling con vettura e team. E' davvero una grande sfida per me che ho avuto esperienze in un mondo del tutto differente come quello delle monoposto. Sono però pronto a impegnarmi al 110%”.

Altro nome nuovo nel panorama e in campionato è quello di Danny Santi. Il 24enne pilota romano è prospetto interessante e anche lui sarà al debutto in un contesto di tale livello, nel suo caso in equipaggio singolo dopo aver cercato di prendere quanto più confidenza possibile con la potente vettura del Toro in una serie di test invernali.

La terza Lamborghini sarà quindi affidata a Cristian Bortolato, driver veneto classe 1976 che come Scauzillo torna a vestire i colori DL Racing ed è atteso a una stagione di crescita e consolidamento dopo le esperienze maturate lo scorso anno.

Dopo le prove libere di venerdì, il weekend in pista del Supersport GT al Mugello disputa le qualifiche sabato 29 marzo alle 9.25 e alle 12.50. Domenica il clou con gara 1 alle 9.50 e gara 2 alle 14.35. Entrambe sulla distanza di 40 minuti, le due corse saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube degli FX Racing Weekend. Durante il fine settimana, inoltre, sarà disponibile una serie di dirette con ulteriori interviste ai piloti e approfondimenti.

Gubbio/Gualdo Tadino

27/03/2025 19:17

Redazione