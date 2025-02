Neve e tanto vento attesi sull'Umbria nel fine settimana

Neve e tanto vento sono in attesi sull'Umbria con l'arrivo di "un piccolo ma violento ciclone" che cambierà il meteo nel fine settimana. Sono le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. "Inizialmente - spiega l'esperto - il ciclone colpirà il nord-est con venti di bora in intensificazione, piogge, locali temporali nel frattempo continuerà a piovere su gran parte del versante tirrenico. Dal pomeriggio l'aria fredda polare associata al ciclone causerà l'abbassamento della quota neve fino a 200-300 metri: si prevedono fiocchi tra Emilia Romagna, Toscana orientale, Umbria e nord Marche. Su queste regioni la neve si presenterà anche con tanto vento". "Il passaggio del ciclone - continua Sanò - sarà veloce, ma intenso: sabato mattina il nocciolo freddo porterà ancora nevicate fino a bassa quota, se non addirittura in pianura, tra Toscana meridionale, Umbria e zone interne delle Marche; il maltempo in seguito sarà ancora attivo sul medio Adriatico, ma si sposterà rapidamente al Sud con piogge e rovesci. Domenica, finalmente, il ciclone sarà già in Grecia, lontano da noi, con residui fenomeni, nevosi a quote medio-alte, solo tra Sicilia, Calabria e Puglia; al centro-nord avremo delle gelate al mattino ma con prevalenza di sole ovunque. Anche il vento si attenuerà".

Perugia

14/02/2025 11:02

Redazione