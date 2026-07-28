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Nuova ondata di caldo in arrivo, fino a 7 gradi oltre la media

iLMeteo.it, picchi locali di 40-41°C e zero termico a 5.000 metri.

Nuova ondata di caldo in arrivo: fino a 7 gradi oltre la media, picchi locali di 40-41°C, e zero termico alla quota siderale di 5000 metri sulle Alpi. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Il nucleo centrale dell'anticiclone africano - afferma - si posizionerà in modo anomalo tra la Francia e il Nord Italia". Sono previsti entro la fine della settimana 41°C a Firenze e Terni, 40°C ad Alessandria, Asti, Benevento, Cremona, Ferrara, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Piacenza, Prato e Reggio Emilia, 39-40°C a Roma, 38-39°C a Milano. "Già dalle prossime ore - aggiunge Tedici - le temperature inizieranno a salire tanto che colonnine di mercurio registreranno 37°C a Terni e 36°C a Roma, Napoli e Firenze". Da domani il caldo subirà un forte incremento e si protrarrà almeno fino al 10 agosto. In questo contesto assisteremo agli ultimi temporali, a tratti forti, tra oggi e domani in Sicilia, e a qualche acquazzone sulle Alpi orientali e pianure adiacenti. "Poi - conclude - sarà solo dominio incontrastato del sole e del caldo record". Nel dettaglio: - Martedì 28. Al Nord: sole ovunque, temperature in aumento. Al Centro: soleggiato su tutti i settori, 37°C a Terni. Al Sud: soleggiato e più caldo, ma con temporali forti in Sicilia e locali sugli Appennini. - Mercoledì 29. Al Nord: sole e caldo, instabilità sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo in deciso aumento. Al Sud: generalmente poco nuvoloso, ma con temporali in Sicilia. - Giovedì 30. Al Nord: sole e caldo in ulteriore sensibile aumento. Al Centro: sole e caldo ancora in aumento. Al Sud: generalmente poco nuvoloso con caldo in aumento. - Tendenza: promontorio subtropicale con caldo da record e cielo sereno ovunque.

Perugia
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Redazione
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