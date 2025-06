Oggi 16 bollini rossi, ieri 21, in 6 città allerta dal 26 giugno

Il caldo non dà tregua specialmente alle città italiane, anche se si registra un calo dei bollini rossi. Il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione nei bollettini sulle ondate di calore del ministero della Salute oggi riguarda 16 centri urbani (21 ieri), tornando ad aumentare domani (17 città) e mercoledì (18). Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino sono 'rosse' dallo scorso 26 giugno e almeno fino al 2 luglio: nessuna altra città italiana ha registrato questa successione di giorni di caldo record. Oggi, comunque il massimo livello di rischio dovuto alle alte temperature - oltre alle sei città suddette - riguarda anche Ancona, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Rieti, Roma, Trieste, Verona. Se i 16 bollini rossi di oggi sono in calo rispetto ai 21 di ieri, domani, con l'ingresso di Viterbo nella lista, torneranno ad aumentare diventando 17 e mercoledì con l'aggiunta di Campobasso, 18. Tornando al bollettino di oggi, aumentano e diventano 7 i bollini gialli (stato di pre-allerta per un possibile ondata di calore, ieri erano 6): sono Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria. Aumentano invece i bollini arancioni (rischio per i più fragili) che diventano 4 (ieri solo Genova, oggi in rosso): Campobasso, Napoli, Venezia e Viterbo.

Perugia

30/06/2025 13:30

Redazione