Rotary Club Foligno: convegno sullo sviluppo della montagna folignate

Il Rotary Club di Foligno invita la cittadinanza a partecipare al convegno pubblico su “Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità turistiche del territorio montano folignate” in agenda per venerdì 30 settembre alle 17.30 alla Sala Congressi del Guesia Village Hotel di Ponte Santa Lucia. Sono in scaletta gli interventi, come relatori, di: Umberto Tonti, presidente dell’associazione ‘Rasiglia e le sue sorgenti’ - presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno; Sergio Gentili, già presidente dell’Ente Parco di Colfiorito e vicepresidente della Fondazione Carifol; Michela Giuliani, assessore al Turismo del Comune di Foligno; Agostino Cetorelli, assessore al Territorio Montano. Sono previsti gli interventi di: Maddalena D’Amico, presidente dell’Associazione Guide Turistiche dell’Umbria; Stefano Paggetti, presidente regionale F.I.E.; Luca Radi, presidente della Pro Foligno; Francesco Piermarini, presidente dell’associazione ‘Nel cuore verde dell’Umbria’; Tonino Formica, presidente della Comunanza Agraria di Pale; Domenico Lini, vicepresidente della ‘Sagra della Patata Rossa di Colfiorito’; Pierluigi Mingarelli – ‘Festa di Scienza e Filosofia’. Il saluto introduttivo sarà portato dal presidente del Rotary Club Foligno, Gianguido Cucciarelli mentre Roberto Conticelli, già presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria avrà il ruolo di moderatore. Dopo il successo del convegno su “Le infrastrutture al servizio dello sviluppo territoriale di Foligno”, il Rotary Club Foligno si mette ancora una volta al servizio del territorio per portare un contributo di idee e di proposte, ponendosi come punto di raccordo tra le istituzioni e la società civile nell’interesse superiore della comunità e del territorio. Già in programma un incontro pubblico il prossimo 21 ottobre con la Presidente della Regione dell’Umbria, Donatella Tesei all’Oratorio del Crocifisso, aperto alla cittadinanza.

Perugia

27/09/2022 15:47

Redazione