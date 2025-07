Sabato i bollini rossi scendono da 20 a 15, in giallo 12 città

Sarà il primo effetto del maltempo in arrivo dal weekend, fatto sta che i bollini rossi del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che indicano il massimo livello di rischio, per tutta la popolazione, a causa del caldo, sabato scenderanno a 15 rispetto ai 20 di venerdì. In rosso ci sono tutte le principali città ad eccezione di Milano e Torino, gialle. Questo l'elenco dei bollini rossi: Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Tra le regioni è da segnalare il Lazio con tutte e 5 le province in rosso. Bollino giallo, quello che indica uno stato di pre-allerta per possibili ondate di calore, oltre a Milano e Torino, a Bari, Brescia, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli, Reggio Calabria, Venezia e Verona. Unica arancione (rischio per i più fragili) è Cagliari. Bologna, Bolzano, Firenze, Perugia e Perugia sono ininterrottamente 'rosse' dallo scorso 26 giugno: nessuna altra città italiana quest'anno ha registrato questa successione di giorni di caldo record.

Perugia

03/07/2025 13:06

Redazione