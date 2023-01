Servizio Civile, al Comune di Gubbio si cercano 16 volontari

E’ stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale il bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale: il Comune di Gubbio, attraverso Anci Lombardia/Anci Umbria che svolgono il ruolo di capofila, ospiterà nei suoi uffici 16 volontari, cinque in più rispetto allo scorso anno, presumibilmente a partire da maggio/giugno 2023, dopo una selezione che avverrà per titoli e colloquio. Il servizio civile avrà una durata di 12 mesi, con un orario di servizio medio pari a 25 ore settimanali. E’ possibile presentare domanda di partecipazione entro le 14:00 del 10 febbraio 2023, possono presentare domanda i ragazzi e le ragazze tra 18 e 29 anni non compiuti alla data di scadenza del bando. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono un contratto, che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 444,30 euro, un importo che potrebbe essere incrementato sulla base della variazione accertata dall’Istat. Si può presentare domanda per un solo progetto tra quelli disponibili e per una sola sede. E’ quindi importante scegliere il progetto più vicino ai propri interessi o al proprio percorso di studio e poi procedere con la presentazione della candidatura. “La giunta - spiega l’assessore alle Politiche sociali e giovanili Simona Minelli - ha deciso di offrire l’opportunità di partecipare al Servizio Civile Universale all’interno della struttura comunale a un numero consistente di giovani, che saranno impegnati in progetti molto diversi tra loro: dall’assistenza a minori e anziani o disabili, alla tutela del patrimonio artistico, dall’educazione alla promozione culturale, all’ambiente, al servizio manutenzioni, all’ufficio progetti europei fino al patrimonio. I volontari potranno impegnarsi in attività a vantaggio della collettività, utili allo stesso tempo per sperimentare sul campo le proprie competenze e acquisirne di nuove. Il Servizio Civile Universale rappresenta un’importante occasione di crescita personale e di sviluppo: è molto importante scegliere il progetto più il linea con i propri interessi, così da avere la giusta motivazione per impegnarsi in un servizio che è essenzialmente volontariato. Anche gli altri Comuni della Zona sociale 7 hanno messo a diposizione alcuni posti e, oltre agli enti locali, sono numerosi i soggetti privati che offrono opportunità per svolgere il servizio civile: associazioni di volontariato, culturali, sportive, cooperative sociali, portando a 79 il totale delle possibilità, un vero record per il nostro territorio”.Per illustrare alle ragazze e ai ragazzi interessati i diversi progetti, le finalità e le attività, il prossimo 20 gennaio alle 16.30 si terrà un incontro pubblico presso la sede dell’Informagiovani, in Via di Fonte Avellana, 8 (all’interno della Biblioteca Sperelliana) con la presenza dei referenti dei vari soggetti attuatori che potranno rispondere alle domande dei giovani interessati. Inoltre il 26 gennaio e il 2 febbraio dalle 15.30 alle 17.30 al Digipass, in via Gioia, 6, si potrà presentare on line la propria candidatura con l’assistenza degli operatori dell’Informagiovani e del Digipass presenti. La domanda si presenta solo per un unico progetto e un’unica sede, esclusivamente on line, tramite SPID, attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone. Tutte le informazioni sul bando e gli specifici progetti che si realizzeranno a Gubbio e nell’intero territorio della Zona Sociale 7 sono disponibili nel sito dell’Informagiovani di Gubbio https://informagiovani.comune.gubbio.pg.it. Per un aiuto nella scelta del progetto e per la compilazione della domanda è possibile rivolgersi già da subito all’Ufficio Informagiovani in via di Fonte Avellana, 8 all’interno della Biblioteca Sperelliana, il martedì, mercoledì, giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 15.00 alle 18.00.

Gubbio/Gualdo Tadino

11/01/2023 13:41

Redazione