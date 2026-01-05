Skin ADV

Si apre ad Assisi l'ottavo centenario del transito di San Francesco

Solenne cerimonia il 10 gennaio nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Il prossimo 10 gennaio, alle ore 10.00, la Basilica di Santa Maria degli Angeli sarà il centro delle solenni celebrazioni per l'apertura dell'ottavo centenario del transito di San Francesco di Assisi 1226/2026. L'intero rito sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali della provincia serafica. Saranno presenti i rappresentanti delle famiglie francescane: fra Massimo Fusarelli, ministro generale dei Frati Minori, fra Carlos Alberto Trovarelli OFM Conv, Ministro generale dei frati minori conventuali, fra Roberto Genuin, ministro generale dei frati minori cappuccini, Tibor Kauser, ministro generale dell'ordine francescano secolare, fra Amando Trujillo Cano, ministro generale del terzo ordine regolare insieme a suor Daisy Kalamparamban, presidente della Conferenza francescana internazionale dei fratelli e delle sorelle del terz'ordine regolare. "Uomini e donne consacrati secondo la Regola francescana, una presenza corale - sottolinea una nota della provincia serafici San Francesco di Assisi - che manifesta visibilmente l'unità e la ricchezza carismatica della famiglia francescana nel mondo". Il rito prenderà vita nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, che custodisce, dietro la Porziuncola, la Cappella del transito, memoria degli ultimi momenti terreni di San Francesco, che, ormai cieco e segnato dalle stimmate, qui volle essere deposto "nudo sulla nuda terra", il 3 ottobre 1226, gesto supremo di fede nella paternità di Dio e di accettazione di sorella morte corporale. Il rito di apertura - spiegano i frati - è stato concepito come un ponte simbolico e spirituale tra il centenario della composizione del Cantico delle Creature (2025) e il centenario del transito di Francesco (2026), riprendendo le ultime due strofe del Cantico, quelle dedicate alla riconciliazione e a sorella morte corporale. Protagonisti di questo gesto saranno il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, Domenico Sorrentino e il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, in memoria della riconciliazione tra il vescovo e il podestà di Assisi, cantata da Francesco come profezia di pace. Essi entreranno in processione nella Basilica portando un cero spento, segno dell'umanità segnata dal conflitto e dalla fragilità. La processione si recherà alla Cappella del transito, dove il cero verrà acceso al cero pasquale, simbolo di Cristo risorto. Da lì, la luce verrà portata nelle sei stazioni laterali della Basilica, ciascuna affidata a uno dei sei rami della Famiglia francescana. Ogni stazione sarà dedicata a una tematica tratta dal testamento di San Francesco, che costituisce il testo fondatore del rito di apertura, come consegna delle sue ultime volontà spirituali. In ciascuna tappa sono previsti: la proclamazione di un testo delle Fonti Francescane o del Vangelo; un breve intervento di un ministro generale; un segno simbolico o l'ascolto di una testimonianza, per attualizzare il messaggio francescano nel mondo di oggi. Per l'occasione sarà eccezionalmente esposto nella Basilica il più antico dipinto raffigurante san Francesco di Assisi conservato nel Museo della Porziuncola: opera del cosiddetto Maestro di San Francesco (metà del XIII secolo) raffigura il Santo con le stigmate chiaramente visibili. L'immagine sarebbe stata eseguita su un'asse lignea impiegata per accogliere e proteggere il corpo di Francesco immediatamente dopo la sua morte, conferendole un valore non solo iconografico, ma anche reliquiario e testimoniale. L'opera sarà esposta nel rispetto delle più rigorose misure di tutela, sotto la supervisione della curatrice del patrimonio culturale della provincia serafica.

Assisi/Bastia
05/01/2026 16:49
Redazione
