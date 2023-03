Taglio del nastro in grande stile per Expo Casa 2023 ad Umbriafiere: Oltre 100 le opere di maestri ceramisti in mostra

Taglio del nastro questa mattina per la 39° edizione di Expo Casa: dal 4 al 12 marzo un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di home living.

Al fianco del Presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei che ha visitato nel press tour inaugurale, insieme alla stampa, i padiglioni della fiera.

Al taglio del nastro anche il presidente Confcommercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni, il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti e i sindaci dei sei Comuni de ‘La Strada della Ceramica in Umbria’: quello di Deruta, Michele Toniaccini; il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti; quello di Orvieto Roberta Tardani e ancora: il primo cittadino di Gubbio Filippo Stirati; di Umbertide Luca Carizia e quello di Città di Castello Luca Secondi.

“Voglio ringraziare la presidente Tesei che non fa mai mancare il suo sostegno a ogni nostra iniziativa. Grazie - ha detto Aldo Amoni - anche al sindaco Lungarotti che ci ospita e al presidente Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni. Voglio esprimere gratitudine a tutti i sindaci della città della ceramica, insieme a tutte le istituzioni che ci sono vicine. Importante oggi ringraziare soprattutto i nostri espositori, senza i quali nulla sarebbe possibile. Ho chiesto loro un impegno in più quest’anno, per portare in fiera proposte belle e interessanti, in vista della festa per i prossimi 40 anni di Expo Casa, che nel 2024 festeggeremo alla grande. Abbiamo con noi aziende presenti da decenni e questo vogliamo continuare e fare: mettere in luce le eccellenze imprenditoriali, sostenendole. A questo scopo nacque Epta da Confcommercio Umbria: rilanciare l’economia. Con questa edizione crediamo di esserci riusciti alla grande: c’è un ampio raggio di attività e categorie merceologiche legate al mondo della casa e il grande successo di partecipazione riconosce questo merito”.

“Expo Casa si conferma un appuntamento dall’appeal internazionale e un fiore all’occhiello per tutta l’Italia Centrale - ha dichiarato la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei - Un evento reso grande non solo dalla sua organizzazione, ma anche dal numero di aziende che partecipano; negli anni ho visto Expo Casa crescere esponenzialmente grazie al dinamismo del nostro tessuto economico e di tutti quei settori che qui trovano la loro collocazione ideale. Ringrazio i Sindaci dei Comuni qui presenti che sono espressione di un territorio e di un settore, quello della ceramica, di fondamentale importanza per la nostra Regione. La casa oggi è un bene fondamentale perché attorno ad essa ruotano questioni cruciali del nostro tempo: sostenibilità, sostentamento energetico ed ambiente. Tutto questo - ha concluso la Presidente - è egregiamente rappresentato in questa fiera, grazie all’impegno e alla lungimiranza del Presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni che ha voluto includere anche le professioni tecniche e gli Architetti; la nostra crescita infatti dipende dalla sinergia tra competenze”.

“Expo Casa - ha dichiarato il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini in rappresentanza delle città de ‘La Strada della Ceramica in Umbria’ - è un’opportunità straordinaria per valorizzare e promuovere la tradizione artistica della ceramica fatta a mano che oltre ad essere un valore artistico importante è un settore economico rilevante per la nostra regione Umbria. Per questo ringraziamo il presidente Epta Aldo Amoni”.

CERAMICA UMBRA, 100 OPERE IN MOSTRA

DOMANI ALLE 18.30 ACCENSIONE DELL’ ALBERO DA RECORD

Prima volta a Expo Casa per la Strada della Ceramica in Umbria e l’Associazione Italiana Città della Ceramica, con un’esposizione senza precedenti di oltre 100 opere in ceramica artistica tradizionale che daranno risalto a un settore che rappresenta una risorsa strategica per l’Umbria a livello economico, turistico e culturale. A illuminare questa 39° edizione l’Albero di Natale in ceramica più grande del mondo, espressione della creatività e artigianalità artistica delle città della ceramica. L’albero da record, collocato davanti all’entrata principale della fiera, sarà acceso dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, domenica 5 marzo alle ore 18.30. Il settore sarà anche al centro del convegno internazionale “Ceramica in movimento” che si terrà sabato 11 marzo alle ore 10.30 e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, associazioni di categoria e addetti ai lavori, con l’obiettivo di elaborare proposte utili ad aprire una riflessione sull’evoluzione e le prospettive di tutto l’ecosistema produttivo. Sono 100 le opere d’arte esposte, di cui 30 per la Strada della Ceramica, in rappresentanza dei comuni di Città di Castello, Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvieto e Umbertide; e 87 per Aicc, cui aderiscono 46 Comuni italiani. Presente anche una rappresentanza di ceramiche d’arte contemporanea. All’interno del padiglione sarà possibile fare un’esperienza laboratoriale, al tornio o con i pennelli, grazie all’iniziativa “Ceramista per un giorno”: ai partecipanti verrà consegnato un diploma al termine dell’esperienza. L’appuntamento è dal 4 al 12 marzo al padiglione 10, dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00; il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 20.00.

Assisi/Bastia

04/03/2023 18:47

Redazione