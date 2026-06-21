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Terracomunica: il vescovo di Gubbio e l'Imam di Perugia a confronto

Oggi il sindaco Vittorio Fiorucci, aprirà lo speech di Nello Cristianini che dà il via al prestigioso richmond AI Business Forum, all’interno degli eventi della settimana della sostenibilità sociale di Terracomunica a Gubbio.

Sarà il sindaco Vittorio Fiorucci ad aprire, oggi, lo speech di Nello Cristianini che dà il via al prestigioso Richmond AI Business Forum, all’interno degli eventi della settimana della sostenibilità sociale di Terracomunica a Gubbio (ore 19.30, Palazzo dei Consoli). Domani, invece, Terracomunica indagherà sul valore della persona e del creato come fondamento della convivenza tra popoli e religioni: su questo tema centrale “Esistono i confini?” si confronteranno Mons. Luciano Paolucci Bedini, Vescovo di Gubbio, e Mohamed Akherraz, Imam di Perugia, in un incontro pubblico moderato dal giornalista Daniele Morini. (lunedì 22 alle  ore 21.00, presso Palazzo dei Consoli – Sala dell’Arengo). In un tempo caratterizzato da tensioni, conflitti e divisioni, riscoprire ciò che unisce gli esseri umani al di là di ogni confine rappresenta una sfida fondamentale per costruire una pace autentica e duratura. Il dialogo tra culture e religioni, il rispetto della dignità di ogni persona e la custodia del creato costituiscono le basi indispensabili per una convivenza fondata sulla fraternità, sulla giustizia e sulla reciproca comprensione. La pace non si realizza cancellando le differenze, ma riconoscendole come una ricchezza e ponendo al centro ciò che accomuna tutti: il valore inviolabile della persona umana e la responsabilità condivisa verso il mondo che abitiamo. Solo attraverso l’ascolto, il confronto e la collaborazione è possibile superare pregiudizi e contrapposizioni, costruendo relazioni capaci di generare fiducia e speranza. Un momento di dialogo e riflessione aperto alla cittadinanza, per testimoniare come l’incontro tra fedi, culture e sensibilità diverse possa contribuire alla costruzione di una società solidale e pacifica, nella quale il valore delle persone e la tutela del Creato restino al di sopra di ogni interesse particolare.

Martedì 23, invece, il prof. Giulio Sapelli dialogherà con i giovani: storie di una vita e il confine del diventare grandi (ore 18.00, Palazzo dei Consoli – Sala dell’Arengo, Gubbio). Un dialogo senza confini per generare conoscenza e responsabilità. Un incontro pensato per i giovani e per chiunque desideri ascoltare, fare domande e arricchire il proprio sapere in una chiacchierata informale tra generazioni. L’obiettivo è abbattere le barriere per accendere connessioni che stimolino nei ragazzi consapevolezza e responsabilità, la vera base per costruire il futuro. 

Sempre martedì 23 alle ore 20.45 a Palazzo dei Consoli vi aspetta CORALmente un coro all’improvviso dove il cantare insieme, guidati dalla cantante Sara Jane Ceccarelli e Gregorio Paffi avrà l'obiettivo di generare connessioni per stare bene .

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. 

Gubbio/Gualdo Tadino
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