Terremoto: 53 plessi scolastici umbri in Programma di ricostruzione

"Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria" - confluiranno 53 plessi scolastici umbri per interventi pari a oltre 234 milioni di euro. L' ordinanza commissariale conterrà un nuovo piano ad hoc per gli edifici scolastici non ancora finanziati e che abbiano un nesso di causalità con il sisma del 2016. In Umbria si tratta per lo più di edifici scolastici di proprietà della Provincia di Perugia e di diversi comuni fuori dal cratere in quanto, con precedenti ordinanze commissariali, numerose scuole ricomprese nel cratere sono state già finanziate e, in alcuni casi, i lavori sono in corso o sono stati completati. Tuttavia, peralcuni edifici già finanziati ed approvati con l' ordinanza commissariale n. 109/2020, sono previsti incrementi economici in quanto in sede progettuale è emersa la necessità di aumentare l'importo del finanziamento concesso.

Perugia

30/09/2021 16:06

Redazione