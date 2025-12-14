Tra luce, neve e nebbia, Castelluccio di Norcia si fa meraviglia pura

Sospeso tra luce, neve e nebbia, l'inverno a Castelluccio di Norcia si fa meraviglia pura. La mattina di domenica il Pian Grande, nel cuore dei Monti Sibillini, a 1.400 metri di quota - visitato dall'ANSA - ha regalato uno degli scenari più affascinanti degli ultimi anni: un paesaggio completamente innevato, attraversato da un sole limpido e da banchi di nebbia che, come un respiro, si formano e si dissolvono in pochi istanti. Sull'altopiano la neve caduta nei giorni scorsi disegna una distesa candida, interrotta solo dai profili delle montagne e dalle linee leggere delle recinzioni. La nebbia scivola bassa, si solleva, cambia direzione, ricrea il paesaggio a ogni sguardo, trasformandolo di continuo in un gioco di luci, colori e riflessi. Un quadro che muta in pochi minuti, a volte in pochi secondi, offrendo scorci sempre diversi e suggestivi. Il sole alto nel cielo esalta il contrasto tra il bianco della neve e della nebbia con l'azzurro intenso, creando un'atmosfera quasi irreale, che ha attirato fin dalle prime ore del mattino numerosi appassionati della montagna e della neve. Escursionisti, fotografi e semplici visitatori hanno raggiunto Castelluccio per assistere a uno spettacolo che, pur lontano dalla celebre fioritura estiva, non ha nulla da invidiare alla stagione più nota. Castelluccio di Norcia, famoso in tutto il mondo per i fiori tra giugno e i primi giorni di luglio e per le sue lenticchie, conferma così la sua capacità di incantare anche in inverno. E oggi, tra silenzio, sole, nebbia e neve, il Pian Grande è apparso davvero a un passo dal paradiso.

Perugia

14/12/2025 12:24

Redazione