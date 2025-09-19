Skin ADV

Ultimo weekend della stagione con il sole e temperature estive

Fino a 35 gradi. Da lunedì tempo cambia con Equinozio Autunno.

Ultimo weekend dell'estate con il sole e temperature tipiche di luglio o agosto. A Terni sono previsti 35°C, ad Arezzo, Bolzano, Caserta, Firenze, Oristano, Pistoia e Prato 34, a Benevento, Frosinone, Grosseto, Livorno e Lucca 33 e poi Bologna, Roma e tante altre città a 32. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che conferma la piena estate su tutta l'Italia, nonostante le ore di luce stiano diventando inferiori alle ore di buio. Da lunedì prossimo, infatti, sottolinea, "con l'Equinozio d'Autunno il tempo cambierà, con temperature autunnali". "Intanto, per ora - continua - abbiamo la luce del sole che domina: l'ennesima espansione dell'anticiclone nordafricano verso l'Europa che sta portando un sensibile aumento delle temperature in un contesto di cielo sereno e giornate quasi afose". Lunedì 22 settembre arriverà una violenta perturbazione: sono attese piogge e locali forti temporali su Lombardia, Liguria e Piemonte, poi in estensione alla Toscana, all'Umbria e al Lazio; dal pomeriggio pioverà su gran parte del Nord e sul medio Tirreno, compresa la Sardegna. L'Italia sarà divisa in due, sulla fascia adriatica e al Sud avremo un giorno in più d'estate, il maltempo su queste zone arriverà probabilmente da martedì con temperature di stampo autunnale. Nel dettaglio: - Venerdì 19. Al Nord: sole prevalente, caldo gradevole. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: tutto sole e caldo. - Sabato 20. Al Nord: sole e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: tutto sole e caldo. - Domenica 21. Al Nord: sole e caldo per il periodo; peggiora dalla sera al Nord-Ovest. Al Centro: soleggiato e caldo; più nubi dalla sera. Al Sud: tutto sole e caldo. Tendenza: peggiora fortemente da lunedì 22 ad iniziare dal Nord e dal centro tirrenico.

