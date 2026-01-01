Skin ADV

“Il tempo di Francesco” è il titolo della dodicesima edizione del Festival del Medioevo a Gubbio dal 23 al 27 settembre 2026

Sarà “Il viaggio. Pellegrini, viandanti, esploratori” il tema dell’undicesima edizione del Festival del Medioevo, in programma a Gubbio dal 24 al 28 settembre 2025.

Nell’anno del Giubileo, il Festival del Medioevo affronta il pregiudizio di un’epoca a torto considerata come “immobile” ma caratterizzata invece da spostamenti incessanti e continui scambi di merci, conoscenze e culture. Il viaggio come metafora della vita. Epiche migrazioni di popoli, imperi nomadi e corti itineranti. Viaggi della fede e pellegrinaggi armati. Mappe e labirinti. Terre promesse e montagne sacre. Mercanti e fuorilegge, “clerici vagantes” e giullari, cavalieri ed emarginati, fuggiaschi, spie e missionari capaci di affrontare lunghe distanze per terre e per mari. Verso nuovi orizzonti o lungo cammini divenuti leggendari. Nel segno della sete di conoscenza e dell’avventura, alla scoperta di “forestieri” temuti o ammirati, in terre ignote, dal lontano Oriente, alle sperdute e fredde lande del Nord, dai deserti dell'Asia centrale all’Africa misteriosa.

Più di cento i protagonisti di quella che è diventata ormai la più importante manifestazione culturale dedicata all’Età di Mezzo: storici, scrittori, scienziati, filosofi, architetti e giornalisti racconteranno questo affascinante Medioevo in movimento grazie ad appassionanti lezioni di storia. Perché viaggiare, allora come oggi, è sempre stato un modo per cambiare il mondo e per cambiare noi stessi.

Mostre, mercati, spettacoli, rievocazioni, focus tematici e attività didattiche arricchiranno i cinque giorni della manifestazione, insieme ad alcuni speciali appuntamenti: La Fiera del libro medievale, con tutto quello che c’è da leggere sul Medioevo, dai grandi classici alle ultime novità editoriali;  Scriptoria, evento dedicato all’arte della miniatura e della calligrafia con i laboratori e le dimostrazioni pratiche dei principali miniaturisti e calligrafi italiani e stranieri; Medievalismi: il Medioevo nella cultura contemporanea. Cinema e letteratura, fumetti e canzoni, abiti e architetture, illustrazioni grafiche e giochi di ruolo. Un’età immaginata, reinventata, ricostruita e a volte anche sconvolta attraverso i nuovi linguaggi della politica, del costume e delle mode; Il Medioevo dei ragazzi: giochi, letture, animazioni, laboratori d’arte e corsi di disegno riservati agli alunni delle scuole secondarie di primo grado.

Dalla prima edizione, il Festival del Medioevo ha affrontato i seguenti temi: La nascita dell’Europa (2015), Europa e Islam (2016), La città (2017), Barbari. La scoperta degli altri (2018), Donne. L’altro volto della Storia (2019), Mediterraneo. Il mare della Storia (2020), Il tempo di Dante (2021), Dinastie. Famiglie e potere (2022), Oriente-Occidente. Le frontiere mobili della Storia (2023) e Secoli di luce. Sulle spalle dei giganti (2024) [Qui per i programmi delle prime dieci edizioni dal 2015 al 2024].

Il Festival del Medioevo, ideato e diretto dal giornalista Federico Fioravanti è organizzato ogni anno in modo congiunto dalla Associazione di Promozione Sociale Festival del Medioevo e dal Comune di Gubbio.

La manifestazione gode del patrocinio scientifico dell’Istituto storico italiano per il Medioevo (ISIME), della Società degli Archeologi Medievisti Italiani (SAMI) e della Associazione Italiana di Public History (AIPH).

Assicurano il loro patrocinio istituzionale la Regione Umbria, la Camera di Commercio dell’Umbria e la Fondazione Giancarlo Pallavicini Onlus Umanitaria e Culturale.

Gli sponsor principali sono il Gruppo Financo, con Colacem e Colabeton, e CVR – dal 1980 l’edilizia in buone mani.

Il sito della manifestazione www.festivaldelmedioevo.it e la relativa pagina Facebook sono gli indirizzi online dedicati alla divulgazione storica del Medioevo più visitati in Italia. Il canale YouTube @FestivaldelMedioevo contiene una libreria di oltre 400 video originali e registrazioni delle lezioni tenutesi nel corso delle varie edizioni del Festival: la più grande piattaforma video dedicata alla storia e divulgazione dell'Età di Mezzo.

 

 

Gubbio/Gualdo Tadino
01/01/2026 16:34
Redazione
01/01/2026 16:02 | Cronaca
Notte di Capodanno: drammatica caduta a Montone e gravi ferite da botti a Gubbio
Non è stato un inizio d`anno sereno per tutto il territorio. Se in molti hanno festeggiato l`arrivo del 2026 nelle piazz...
Leggi
01/01/2026 15:55 | Attualità
Fiocchi rosa tra Città di Castello e Branca: benvenuta Nour, l'ultima del 2025 è Reyhana "con la camicia"
Il 2026 si apre sotto il segno della speranza e dei nuovi arrivi negli ospedali dell’Alto Tevere e dell`Eugubino-Gualdo ...
Leggi
01/01/2026 11:15 | Cronaca
Marsciano: 19enne sorpreso con droga in auto e presso il domicilio. Arrestato dai Carabinieri, che sequestrano 50 grammi di cocaina.
I Carabinieri della Stazione di Marsciano hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne, di origini albanesi, ritenuto...
Leggi
01/01/2026 11:12 | Attualità
Città di Castello: Capodanno in piazza sulle note dei brani più amati da ballare e da cantare de “L’Alternativa”
Capodanno in piazza sulle note dei brani più amati da ballare e da cantare de “L’Alternativa”, band storica altotiberina...
Leggi
31/12/2025 13:29 | Attualità
Ecocardiografo di ultima generazione nell'ospedale di Perugia
L`azienda ospedaliera di Perugia ha acquisito un ecocardiografo di ultima generazione destinato a diventare il pilastro ...
Leggi
31/12/2025 09:10 | Attualità
Messaggio di auguri della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti per il nuovo anno
La lettera di auguri della Presidente della Regione Umbria, Stefania  Proietti:   "Il 2025 si chiude come un anno di la...
Leggi
31/12/2025 04:54 | Cronaca
Sequestrati 33mila fuochi d'artificio in un negozio di Marsciano Denunciato il responsabile dell'esercizio commerciale
Oltre 33mila prodotti di materiale esplodente non in regola con le prescrizioni di sicurezza previste dalla legge sono s...
Leggi
30/12/2025 18:37 | Cronaca
Il Questore della provincia di Perugia Dario Sallustio fa il bilancio delle attività svolte nel 2025 dalla Polizia di Stato
Violenza di genere, furti in abitazione e traffico di sostanze stupefacenti rappresentano i tre filoni principali sui qu...
Leggi
30/12/2025 18:36 | Politica
Proietti agli umbri, 'il mio augurio è quello di una fiducia solida e verificabile'
"Il mio augurio per il nuovo anno è quello di una fiducia solida e verificabile": lo afferma la presidente della Regione...
Leggi
30/12/2025 17:52 | Cultura
Si è aperta a Orvieto la 32/a edizione di Umbria jazz winter
Si è aperta oggi a Orvieto la 32/a edizione di Umbria jazz winter, in programma fino al 3 gennaio 2026, confermandosi un...
Leggi
Utenti online:      433


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv