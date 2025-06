A Gubbio è tempo di enduro estremo con "5 Colli Enduro Extreme" il 5/6 luglio

Il Motoclub Gubbio, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, organizza i prossimi 5 e 6 Luglio ‘5 COLLI ENDURO EXTREME’, gara di Enduro estremo, terza prova del campionato italiano, per piloti appartenenti alle categorie Elite, Cadetti, Junior, Senior, Major, Veteran, Femminile. Il percorso di gara - chiuso al traffico, ad anello, da ripetersi più volte, contenente sezioni diversificate per le varie categorie previste - è situato in località Petazzano di Gubbio, con paddock presso il piazzale retrostante alla chiesa della Madonna della Neve a Mocaiana. "La 5 Colli Enduro Extreme riveste un'importanza strategica nel perseguimento delle finalità culturali e turistiche del Comune di Gubbio che ha concesso il patrocinio all'evento - spiegano gli organizzatori in una nota – Evento che sarà anche l'occasione per ricordare Alessio Gigli e Patrizio Radicchi, giovani piloti eugubini, di recente scomparsi". Il Motoclub Gubbio sottolinea inoltre come tale manifestazione rappresenti un'opportunità per valorizzare il territorio, promuovere il turismo sportivo e diffondere la cultura sportiva, contribuendo allo sviluppo economico e sociale della comunità: "Le competizioni di enduro, con i loro percorsi immersi nella natura – continua la note - permettono di far conoscere e apprezzare le bellezze paesaggistiche del territorio eugubino, spesso inaccessibili con i tradizionali circuiti turistici. La morfologia del territorio eugubino si presta perfettamente a questo tipo di competizioni, e questo permette di attrarre appassionati da tutta Italia e dall'estero. L'enduro è una disciplina in forte crescita, che attira un pubblico eterogeneo e appassionato. Organizzare eventi di questo tipo significa intercettare un flusso turistico in espansione, con ricadute positive sull'economia locale. Le gare di enduro possono essere un'occasione per destagionalizzare il turismo, attirando visitatori anche in periodi dell'anno meno affollati". L'appuntamento è dunque per il 5 e 6 luglio a Gubbio.

Gubbio/Gualdo Tadino

30/06/2025 16:58

