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Al Teatro Romano di Gubbio arriva "Caravaggio - di chiaro e di oscuro" di Niccolini. Appuntamento il 17 luglio

Tappa umbra per "Caravaggio - di chiaro e di oscuro", spettacolo di Francesco Niccolini, con Luigi D’Elia, per la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi: lo spettacolo sarà in scena venerdì 17 luglio, alle ore 21.00, ospite della 65ª Stagione Estiva del Teatro Romano di Gubbio. L’evento è promosso dai Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei Nazionali Umbria.

Dopo Zanna Bianca, Moby Dick e Tarzan, Niccolini e D’Elia si allontanano dalla grande letteratura per sprofondare nella pittura più sublime e abissale, quella di Caravaggio. È il terzo racconto biografico della loro produzione, dopo André e Dorine e Cammelli a Barbiana. Realizzano questo nuovo lavoro insieme a Enzo Vetrano e Stefano Randisi, che per la prima volta si cimentano nella regia di un monologo. Tutti insieme provano ad attraversare l’epoca d’oro della cultura italiana ed europea, quel primo Seicento che ha visto sbocciare i capolavori e le rivoluzioni più grandi del pensiero, dell’arte e della scienza occidentale: Shakespeare, Galileo, Cervantes, Gesualdo da Venosa e Caravaggio. Tutti insieme. Nati e morti tutti negli stessi anni. Tutti mossi dallo stesso scandaloso ardore. 

 

Gubbio/Gualdo Tadino
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