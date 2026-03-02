Skin ADV

Ampia presenza di pubblico per l’incontro con Sigfrido Ranucci che si è svolto al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino

Informazione e democrazia: ampia presenza di pubblico per l’incontro con Sigfrido Ranucci che si è svolto al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino.

Un’alta partecipazione di pubblico, attento e coinvolto, ha caratterizzato la serata di domenica 1 marzo al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino, in occasione dell’incontro che ha visto protagonista Sigfrido Ranucci, uno dei principali volti del giornalismo d’inchiesta italiano e conduttore di Report. L’iniziativa, promossa dal Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con l’Associazione Articolo 21, ha rappresentato un momento di alto profilo culturale e civile, confermando la forte sensibilità della comunità verso i temi dell’informazione, della legalità e della tutela dei diritti costituzionali. Nel corso della serata Ranucci ha presentato i suoi libri “Navigare senza paura” e “Il ritorno della casta”, dialogando con Beppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21. Un confronto intenso e ricco di spunti che ha toccato temi di stringente attualità: il rapporto tra potere e giustizia, le trasformazioni del sistema democratico, le insidie e le responsabilità del mondo digitale, fino al ruolo sempre più delicato dell’informazione in una società attraversata da pressioni, condizionamenti e tentativi di delegittimazione. Con “Navigare senza paura” Ranucci propone un percorso educativo innovativo rivolto ai più giovani – ma anche a famiglie e insegnanti – per orientarsi consapevolmente nel mondo digitale, sottolineando come ogni scelta, anche online, abbia conseguenze. Con “Il ritorno della casta” affronta invece il tema cruciale del rapporto tra politica e magistratura, ripercorrendo cinquant’anni di storia italiana e ponendo interrogativi profondi sul futuro della giustizia e sull’equilibrio dei poteri. Al centro dell’incontro, più volte richiamato nel dialogo con Giulietti e negli interventi istituzionali, il valore fondamentale della libertà di stampa, oggi più che mai messa alla prova. È stato ribadito come un’informazione libera, indipendente e non soggetta a pressioni rappresenti un presidio essenziale della democrazia e uno strumento indispensabile per garantire ai cittadini il diritto a essere informati. Il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: “Siamo orgogliosi di aver ospitato a Gualdo Tadino Sigfrido Ranucci, una voce autorevole del giornalismo d’inchiesta italiano. La presenza di così tante persone dimostra quanto la nostra comunità senta il bisogno di confronto sui temi della libertà di stampa e della qualità dell’informazione. In un tempo in cui il lavoro dei giornalisti è spesso ostacolato o messo in discussione, è fondamentale ribadire che chi fa informazione deve poter scrivere e raccontare la verità senza pressioni, senza condizionamenti e senza timori. Difendere la libertà di stampa significa difendere la democrazia stessa, e Gualdo Tadino vuole essere un luogo di dialogo, di apertura e di tutela dei valori costituzionali. Ringrazio Sigrfido Ranucci per essere venuto qui a Gualdo Tadino e l’Associazione Art. 21 per la collaborazione in questa iniziativa”. A conclusione della serata, Oriano Anastasi, coordinatore regionale di Articolo 21, ha consegnato a Ranucci una targa dell’Associazione come segno di riconoscimento per il suo impegno nella difesa del diritto all’informazione.

Il Comune di Gualdo Tadino ha inoltre omaggiato il giornalista con una ceramica tradizionale gualdese, consegnata dall’Assessore Jada Commodi, simbolo dell’identità e della storia artistica della città.

Gubbio/Gualdo Tadino
02/03/2026 11:21
Redazione
02/03/2026 10:40 | Cultura
Assisi: circa 100mila fedeli in visita alle spoglie di San Francesco in una settimana
Circa 100mila persone si sono recate alla Basilica di Assisi nella prima settimana dell`ostensione delle spoglie mortali...
Leggi
01/03/2026 20:03 | Politica
Proietti, la Sir di pallavolo è l'Umbria che vince ed emoziona
"Orgoglio, talento, spirito di squadra. Questa è l`Umbria che vince, che emoziona, che non smette di credere nei propri ...
Leggi
01/03/2026 19:35 | Sport
Serie C, Guidonia-Gubbio 0-1: decide il gran gol di Ghirardello su assist di Mastropietro a 9' dalla fine. Rossoblu a quota 36 in nona posizione
Serie C, Girone B: torna a vincere il Gubbio, che nel 29esimo turno espugna 0-1 il "Citta dell`Aria" superando il Guidon...
Leggi
01/03/2026 18:39 | Sport
La Sir Perugia vince la Supercoppa italiana di pallavolo maschile
La Sir Susa Scai Perugia ha vinto a Trieste per la settima volta la Supercoppa italiana di pallavolo maschile, battendo ...
Leggi
01/03/2026 17:03 | Sport
Il Rugby Gubbio vince in casa contro l’Unione Rugby Firenze: al Coppiolo finisce 20-14
Una domenica da incorniciare per il Rugby Gubbio, che tra le mura di casa del Coppiolo mette in scena una prova di forza...
Leggi
01/03/2026 15:14 | Attualità
In Umbria è stata superata la quota di 5 mila celiaci
In Umbria è stata superata la quota di 5 mila celiaci presenti, un numero che è quasi raddoppiato rispetto 15 anni fa. A...
Leggi
01/03/2026 13:11 | Attualità
Per l'elisoccorso dell'Umbria più di mille attivazioni in un anno
Oltre mille attivazioni in due anni di operatività per Nibbio, il servizio di elisoccorso entrato a far parte della rete...
Leggi
01/03/2026 11:20 | Cultura
L’arte contemporanea con tre dei suoi protagonisti più illustri, legge il messaggio francescano a Gubbio
Nell’anno giubilare francescano, per l’ottavo centenario del transito di San Francesco d’Assisi, l’arte contemporanea ri...
Leggi
01/03/2026 08:37 | Cronaca
Grave incidente a Gubbio: quattro feriti, uno è gravissimo
Sono quattro le persone rimaste ferite nel violento scontro di questa mattina. La situazione più critica riguarda un pas...
Leggi
28/02/2026 16:58 | Attualità
Palazzo Donini illuminato di verde contro le malattie rare
In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, il 28 febbraio, la Regione Umbria illumina di verde la facciat...
Leggi
Utenti online:      358


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv