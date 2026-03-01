Skin ADV

La Sir Perugia vince la Supercoppa italiana di pallavolo maschile

E' la settima della sua storia, eguagliato il record di Treviso.

La Sir Susa Scai Perugia ha vinto a Trieste per la settima volta la Supercoppa italiana di pallavolo maschile, battendo 3-1 in rimonta (parziali 27-25, 22-25, 21-25, 22-25) la Rana Verona nella finale disputata con 6.300 tifosi sugli spalti. Un colpo che vale la storia per i bianconeri del presidente Gino Sirci. Vincendo la settima Supercoppa, Giannelli e compagni hanno infatti eguagliato il record di Treviso. Perugia, contemporaneamente, è diventata l'unica squadra ad aver vinto il trofeo per quattro volte consecutive (2022-'23, 2023-'24, 2024-'25, 2025-'26). Tra gli artefici del successo, c'è un recordman: il libero della Sir Massimo Colaci. Con la vittoria di oggi ha alzato al cielo la Supercoppa per la nona volta, diventando il più titolato di tutti in questa competizione. Continua così il dominio della squadra del presidente Gino Sirci e del coach Angelo Lorenzetti, sempre più protagonista nel panorama internazionale. Perugia, campione del mondo e d'Europa in carica, ora conta nel suo palmares 17 titoli. La stagione è ancora lunga: in palio ci sono scudetto e Champions League, i principali obiettivi del club umbro.

Perugia
01/03/2026 18:39
Redazione
