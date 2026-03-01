Serie C, Guidonia-Gubbio 0-1: decide il gran gol di Ghirardello su assist di Mastropietro a 9' dalla fine. Rossoblu a quota 36 in nona posizione

Serie C, Girone B: torna a vincere il Gubbio, che nel 29esimo turno espugna 0-1 il "Citta dell'Aria" superando il Guidonia e salendo così a quota 36 punti in nona piazza, sempre dentro la zona playoff. Primo tempo equilibrato terminato sullo 0-0, nella ripresa la differenza la fanno i cambi rossoblù con Di Carlo che cambia l'attacco inserendo Ghirardello e Mastropietro per Di Massimo e Minta: e al minuto 81 è proprio Mastropietro con una gran giocata a trovare in area Ghirardello, controllo di petto che manda al bar Cristini e destro poderoso che trafigge Avella sotto la traversa. Nel finale(8' di recupero) il Guidonia prova l'assalto ma il Gubbio si difende con ordine e sfiora il raddoppio in contropiede con Mastropietro che trova però la gran parata di Avella sul suo sinistro destinato all'incrocio. Al triplice fischio dell'arbitro Migliorini di Verona esultano i 53 tifosi arrivati nel Lazio da Gubbio: Mercoledi alle 18 al Barbetti ultimo infrasettimanale stagionale contro il Carpi per i rossoblù

Gubbio/Gualdo Tadino

01/03/2026 19:35

Redazione