Black Angels pronte a dare battaglia nella città di Dante

La Bartoccini MC Restauri si appresta ad affrontare la trasferta in casa de Il Bisonte Firenze. Toscane abituate a lottare fino al quinto set.

Lo ha preannunciato Alessia Mazzaro nel post Milano, affermando che quella di domenica 2 novembre sarà una partita certamente combattuta. E l’analisi della centrale della Bartoccini MC Restauri Perugia è più che calzante, visto che l’avversario di turno, Il Bisonte Firenze, è reduce da ben cinque partite consecutive terminate al tie-break (due successi contro Vallefoglia e Macerata e tre sconfitte contro Scandicci, Monviso e Cuneo). Al Pala BigMat di Firenze (fischio d’inizio alle ore 17.00), per avere la meglio delle gigliate allenate da coach Chiavegatti, confermato sulla panchina toscana dopo la salvezza ottenuta all’ultima giornata nella passata stagione, alle Black Angel occorrerà pazienza, spirito di sacrificio e tanta voglia di fare bene per riprendere il cammino dopo il k.o. casalingo contro la Numia Vero Volley. Il Bisonte Firenze veleggia attualmente a quota 7 punti, appena uno in più delle perugine: basta questo dato per lasciare intendere l’importanza del match. Per quanto riguarda i due starting six, coach Chiavegatti si affiderà a Morello al palleggio, la serba Bukilic nel ruolo di opposto, Acciarri e Malesevic al centro, Villani e Knollema in banda e Valoppi libero. Coach Giovi risponderà con la diagonale Ricci – Williams, Bartolini e Mazzaro al centro e il duo Gardini – Perinelli a schiacciare. Recchia è il libero.

Perugia
01/11/2025 15:19
Redazione
01/11/2025 15:08 | Attualità
All'ospedale di Foligno radiologia attiva anche la sera
L`Usl Umbria 2 potenzia l`offerta sanitaria e amplia gli orari di accesso alle prestazioni diagnostiche dell`ospedale di...
Leggi
01/11/2025 14:55 | Cultura
Spoleto, gran finale per Dolci d’Italia: l’Attorta da record chiude il festival
Si chiude domenica 2 novembre, la sesta edizione di Dolci d’Italia, il festival nazionale dei dolci organizzato da Epta ...
Leggi
01/11/2025 13:05 | Costume
A Città di Castello una trifola da 753 grammi: apertura da record per il Salone del Tartufo Bianco Pregiato
Una trifola a Città di Castello di oltre 750 grammi di peso.  Per il ponte di “Ognissanti” anche il bosco ha fatto festa...
Leggi
01/11/2025 12:20 | Cronaca
Perugia. Arrestato il presunto omicida di Hekuran Cumani.Si tratta di un 21enne incensurato. La coltellata letale a seguito di un diverbio per futili motivi
Personale della Squadra mobile di Perugia ha dato esecuzione nella serata di ieri ad un’ordinanza di custodia cautelare ...
Leggi
31/10/2025 16:36 | Costume
A Spoleto il taglio del nastro per Dolci d’Italia
Con il taglio del nastro al Chiostro di San Nicolò, Spoleto ha ufficialmente aperto le porte alla sesta edizione di Dolc...
Leggi
31/10/2025 16:03 | Cultura
Vissani premiato al Salone del tartufo di Città di Castello
"Il tartufo è un prodotto unico, eccezionale, ed in Umbria abbiamo la fortuna di averlo sempre tutto l`anno come qui a C...
Leggi
31/10/2025 15:20 | Costume
È nel vivo la Festa del bosco, Montone esplode di allegria, profumi e sapori
Ha preso il via, con l’allegria e l’atmosfera gioiosa che la contraddistingue, la Festa del bosco a Montone, evento che,...
Leggi
31/10/2025 15:17 | Sport
Gubbio, ufficiale: arriva il laterale mancino Nicola Murru, ex Cagliari, Sampdoria e Torino
Dopo due settimane passate ad allenarsi negli impianti eugubini, il Gubbio ufficializza l`innesto del laterale mancino N...
Leggi
31/10/2025 15:16 | Costume
Don Matteo torna a Spoleto
Dopo settimane di riprese nei set di Formello (Roma) e il primo blocco di riprese in città terminate lo scorso 6 ottobre...
Leggi
31/10/2025 14:57 | Cultura
L'Umbria sbarca a Lucca Comics & Games
Per la prima volta, la Regione Umbria è presente ufficialmente a Lucca Comics & Games, dal 29 ottobre al 2 novembre, con...
Leggi
