Black Angels pronte a dare battaglia nella città di Dante

Lo ha preannunciato Alessia Mazzaro nel post Milano, affermando che quella di domenica 2 novembre sarà una partita certamente combattuta. E l’analisi della centrale della Bartoccini MC Restauri Perugia è più che calzante, visto che l’avversario di turno, Il Bisonte Firenze, è reduce da ben cinque partite consecutive terminate al tie-break (due successi contro Vallefoglia e Macerata e tre sconfitte contro Scandicci, Monviso e Cuneo). Al Pala BigMat di Firenze (fischio d’inizio alle ore 17.00), per avere la meglio delle gigliate allenate da coach Chiavegatti, confermato sulla panchina toscana dopo la salvezza ottenuta all’ultima giornata nella passata stagione, alle Black Angel occorrerà pazienza, spirito di sacrificio e tanta voglia di fare bene per riprendere il cammino dopo il k.o. casalingo contro la Numia Vero Volley. Il Bisonte Firenze veleggia attualmente a quota 7 punti, appena uno in più delle perugine: basta questo dato per lasciare intendere l’importanza del match. Per quanto riguarda i due starting six, coach Chiavegatti si affiderà a Morello al palleggio, la serba Bukilic nel ruolo di opposto, Acciarri e Malesevic al centro, Villani e Knollema in banda e Valoppi libero. Coach Giovi risponderà con la diagonale Ricci – Williams, Bartolini e Mazzaro al centro e il duo Gardini – Perinelli a schiacciare. Recchia è il libero.

Perugia

01/11/2025 15:19

Redazione