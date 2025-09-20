Città di Castello, domenica 21 Settembre torna "Retrò" tra vintage, oggetti d’altri tempi e antiquariato. Numeri record di espositori, 130 provenienti dal Nord e Centro-Italia

Vintage, oggetti d’altri tempi e antiquariato: numeri record di espositori, 130 provenienti dal nord e centro-italia, per l’edizione di Retrò di domenica 21 settembre l’ultima dell’estate. La rassegna, fra le prime del suo genere nata oltre 40 anni fa, si conferma come punto di riferimento nazionale del settore. Una domenica che si preannuncia davvero ricca di opportunità per scegliere e acquistare pezzi unici, rarità e curiosità d’epoca. Il centro storico, con piazza Matteotti, largo Gildoni, piazza Fanti, corso Cavour e piazza Gabriotti, offrirà una bella vetrina di oggetti di antiquariato, rigatteria, hobbistica e abbigliamento old style ai collezionisti e a chi cerca il complemento d’arredo giusto o l’accessorio di moda introvabile.

La presenza media è aumentata rispetto agli anni precedenti di circa il venti per cento. Variegata e rappresentativa di tutto il centro-italia e del nord la provenienza degli espositori da Umbria, Lazio, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Lombardia. Numeri e statistiche che promuovono a pieni voti una manifestazione che non sente affatto il peso degli anni. Per quanto riguarda l’ultima edizione “estiva” si prevedono dunque 130 espositori, nell’abituale collocazione tra piazza Matteotti, Largo Gildoni, Via Mario Angeloni, Piazza Fanti, Corso Cavour e Piazza Gabriotti. Rassegna che si svolge nel suggestivo centro storico dove a fare da cornice sono le vie, le piazze e i magnifici palazzi nobili rinascimentali come Palazzo Vitelli a Sant’Egidio centro di mostre di arte contemporanea, Palazzo Vitelli alla Cannoniera sede della Pinacoteca comunale, Palazzo Vitelli a San Giacomo che ospita la Biblioteca Comunale, Palazzo Albizzini Fondazione Burri. Retrò diventa non solo una possibilità per conoscere una città ricca di opere d’arte che vanno dal Medioevo al Rinascimento all’arte contemporanea, ma anche un’occasione per poter gustare nei ristoranti ed esercizi ricettivi della città i prelibati menù della cucina locale di cui il tartufo è il protagonista assoluto in tutte le stagioni.

“Conclusa con successo la stagione estiva con il ricco cartellone di eventi si ripartirà ora con le edizioni autunnali per Retrò, che davvero non sente il peso degli anni e mantiene sempre inalterato il fascino e gradimento di tutti italiani e stranieri”, ha dichiarato l’assessore al Commercio e Turismo, Letizia Guerri, nell’aggiungere anche “la gratitudine per il personale comunale del settore Commercio e Turismo ed il Corpo di Polizia Municipale per tutto il lavoro di supporto svolto”.

Info: tel. 075 8554922 / 075 8529254 – turismo@comune.cittadicastello.pg.it. Il comandante della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza per la giornata di domenica 21 settembre con la quale si istituisce il divieto di transito, compreso autorizzai, dalle ore 6 alle ore 20, su Piazza Matteotti, piazza Fanti e Piazza Gabriotti, nel tratto compreso tra Via del Popolo e Via Cacciatori del Tevere; divieto di sosta su Piazza Fanti compreso autorizzati e su Piazza Costa, compresi autorizzati eccetto gli espositori della manifestazione, che utilizzeranno tale piazza per effettuare operazioni di carico e scarico materiale.

Città di Castello/Umbertide

20/09/2025 11:09

Redazione