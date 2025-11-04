Colacem inaugura la “Biblioteca in Fabbrica”: uno spazio che genera relazioni

Colacem ha inaugurato oggi la “Biblioteca in Fabbrica” presso la sede di Gubbio, un’iniziativa che nasce per favorire relazioni, conoscenza e pensiero condiviso nei luoghi di lavoro.

L’evento ha avuto quale testimonial d’eccezione il sociologo ed economista Mauro Magatti, docente all’Università Cattolica di Milano, che nella sua lectio “Intelligenza artificiale: la frontiera dove cambia il lavoro, la società, la cultura” ha invitato a riflettere su come l’innovazione non debba ridurre l’uomo a ingranaggio, ma generare spazi di senso e libertà. Durante l’incontro è stato presentato il volume “Macchine Celibi”, scritto con Chiara Giaccardi, che propone una visione del lavoro capace di integrare tecnologia e umanità, evitando processi chiusi sterili e favorendo la capacità creativa delle relazioni.

Portando i suoi saluti, il Cavaliere del Lavoro Carlo Colaiacovo, Amministratore Delegato di Colacem, ha ricordato come “La Biblioteca in Fabbrica è un segno concreto della nostra idea di impresa: innovazione attraverso la collaborazione e il dialogo. Crediamo che il valore economico si possa generare dall’incontro tra persone e saperi, in una logica aperta al mondo”.

L’iniziativa ha visto la presenza di oltre 300 persone, tra amministratori e collaboratori dell’azienda, numerosi cittadini e una rappresentanza delle istituzioni locali: il Presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti e il Sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci.

Il progetto “Biblioteca in Fabbrica” verrà progressivamente implementato anche negli altri siti produttivi di Colacem italiani ed esteri.

04/11/2025 19:26

