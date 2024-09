Conclusi i lavori per l'elisoccorso al Santa Maria di Terni

Inaugurazione giovedì mattina per la nuova base di elisoccorso dell'azienda ospedaliera "Santa Maria"' di Terni. I lavori, conclusi lo scorso 10 settembre, hanno avuto un costo di 125 mila euro, sostenuto con fondi dell'ospedale, di cui 80 mila per interventi di edilizia e 45 mila per le attrezzature necessarie. "La base - sottolinea una nota dell'ospedale - rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento dei servizi di elisoccorso nella regione". Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il direttore generale del Santa Maria, Andrea Casciari, la direzione sanitaria, la presidente della Regione, Donatella Tesei, gli assessori regionali Luca Coletto ed Enrico Melasecche, la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Eleonora Pace, Laura Pernazza, presidente della Provincia. "Il servizio di elisoccorso - ha spiegato Casciari - sarà in funzione anche in orario notturno e potrà così rappresentare un punto di riferimento regionale e anche extraregionale per le prestazioni tempo-dipendenti". "È una inaugurazione fondamentale - ha spiegato la governatrice Tesei - per il nostro territorio. Terni ha un ospedale Dea di secondo livello e questo lavoro lo abbiamo fortemente voluto, un tassello che lancia anche il Santa Maria nella rete dell'emergenza-urgenza. Se pensiamo che prima dovevamo attivare l'elisoccorso da Lazio o Toscana, ora possiamo contare sul nostro servizio. E salvare anche sola una vita umana vale tutti gli sforzi e i costi sostenuti per questo tipo di servizio. A Terni ci sono le professionalità per dare risposte ai cittadini di Terni e anche delle regioni limitrofe, e questo passo di oggi va proprio in questa direzione". Il 10 settembre - chiarisce l'ospedale - è stata presentata ad Enac la domanda per il rilascio dell'autorizzazione al volo diurno e, una volta completate le opere di posa dell'impianto di illuminazione previsto per la fine di ottobre, la società HC Consulting presenterà la richiesta per l'autorizzazione al volo notturno.

Perugia

26/09/2024 13:52

Redazione