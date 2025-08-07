Skin ADV

Concorso cinematografico Inventa un Film: il gualdese Luca Fazi nella cinquina vincitrice del premio letterario Tre Colori

 

Si è conclusa la ventisettesima edizione del concorso cinematografico internazionale “Inventa un Film”, la kermesse culturale che si svolge ogni anno a Lenola, in provincia di Latina, e che ospita numerosi artisti, tra attori e registi, provenienti da tutto il mondo.

Il calendario del Festival prevede anche il Premio Letterario “Tre Colori” che in questo 2025, per quanto concerne soltanto la sezione racconti, ha visto in gara ben 462 opere.

Dopo diverse fasi di selezione, è stata ufficializzata la consueta cinquina vincitrice in cui compare lo scrittore gualdese Luca Fazi (nella foto adestra mentre riceve la targa) quarto classificato assoluto, con “Nel grande giardino”, il racconto già meritevole pochi giorni fa del primo posto nel Concorso letterario Unitre di Civitanova Marche. L’autore è stato premiato all’anfiteatro Marino De Filippis di Lenola durante la serata di venerdì 1 agosto.

 

Gubbio/Gualdo Tadino
07/08/2025 10:02
Redazione
