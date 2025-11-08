Skin ADV

Cordoglio a Marsciano per la morte di Peppe Vessicchio

Il Maestro ha diretto per 11 anni Festival Musica per i Borghi.

"L'amministrazione comunale di Marsciano apprende con profondo cordoglio la scomparsa del Maestro Peppe Vessicchio ed esprime - in una nota - le proprie condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutto il mondo della musica per questa grave perdita. Il Maestro Vessicchio - ricorda il Comune - ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita e nel successo del Festival Musica per i Borghi, di cui è stato direttore artistico per undici anni, dal 2003 al 2013. Grazie alla sua visione, alla sua competenza, alla sua capacità di innovare e al suo impegno, il Festival è cresciuto e si è affermato, ben oltre i confini regionali, come appuntamento di qualità, capace di valorizzare i luoghi, le comunità e i talenti. Per Marsciano Peppe Vessicchio è stato e resterà un grande amico del nostro territorio, testimone di una collaborazione culturale che ha arricchito tutta la nostra comunità". "In segno di omaggio e riconoscenza", il Comune, insieme al Festival Musica per i Borghi, "valuterà iniziative concrete per ricordare il suo contributo artistico e umano, perché l'eredità del Maestro continui a ispirare le nuove generazioni di musicisti e cittadini". "Il nome del Maestro - sottolinea la nota - rimarrà per sempre legato alla storia culturale del nostro Paese per la sua straordinaria sensibilità artistica e per la capacità di avvicinare il grande pubblico alla musica con garbo e autentica umanità".

08/11/2025 18:41
