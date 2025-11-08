Skin ADV

E’ arrivata la domenica della “Straquasar”

La gara podistica in programma questo 9 novembre con partenza (alle ore 10) ed arrivo presso al Quasar Village di Ellera di Corciano.

E’ arrivata la domenica della “Straquasar”, la gara podistica in programma questo 9 novembre con partenza (alle ore 10) ed arrivo presso al Quasar Village di Ellera di Corciano, che anche quest’anno sarà una tappa decisiva per il Circuito tosco-umbro Avis che era iniziato lo scorso 9 marzo a Castiglione del Lago con la Strasimeno, per concludersi il 28 dicembre con la gara sulle Strade del Vino e dell’Arte a Brufa. Sinora si sono disputate anche altre tappe in Umbria e in Toscana: ovvero l’Ecogiro al Lago di Montepulciano, la Torrita by night a Torrita di Siena, la Giogo Run a Magione, il Giro del Lago di Chiusi, la Montepulciano Run, la Maratonina di San Martino a Fabro. La penultima tappa sarà a Marsciano il 21 dicembre con la Corsa delle Fornaci. La Straquasar si propone anche quest’anno transitando per la Chiugina, la strada inibita al traffico motoristico e poi con un tracciato quanto mai suggestivo nella sua parte centrale, addentrandosi nella campagna di Solomeo e toccando la stessa frazione, garantendo un maggior impatto naturale con il territorio. La gara sarà ancora sulla distanza di quasi 11 chilometri e ad organizzarla è il Quasar Village insieme alle società l'Unatici Ellera Corciano, presieduta da Anna Maria Falchetti, e Cdp Atletica Perugia (la squadra del Circolo Dipendenti Perugina) con il supporto di Protezione Civile di Corciano e Archi's Comunicazione, che si propongono insieme di far vivere una giornata di sport nel territorio all'insegna della corsa. Sotto l'egida della Fidal Umbria e dell'Endas, a collaborare ci sono anche L'Unanuova, Camminare Guarisce, Muoviamoci e insieme alla locale Amministrazione Comunale. La gara podistica è aperta agli atleti tesserati Fidal, Runcard ed Enti di Promozione Sportiva (riconosciuti dal CONI). Le iscrizioni sono possibili anche la mattina stessa della gara, sino alle 9.30. E' garantita l’assegnazione di un pacco gara a tutti i partecipanti alla gara, mentre saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne e i primi cinque di ognuno delle 13 categorie previste (due in più dello scorso anno) con “Gift Card” liberamente spendibili presso tutte le attività commerciali del Quasar che hanno scelto di dare la propria disponibilità. Premi anche alle prime tre società.

Perugia
08/11/2025 15:10
Redazione
08/11/2025 14:03 | Attualità
Umbria: oltre 3 milioni di euro da Regione per sicurezza sismica delle scuole. Interessati i plessi di Valfabbrica, San Venanzo, Perugia, Montecchio e Torgiano
La Regione Umbria investe oltre 3,3 milioni di euro per la riduzione del rischio sismico e il miglioramento dell`edilizi...
Leggi
08/11/2025 13:54 | Cronaca
Norcia: Carabinieri all’Istituto "De Gasperi-Battaglia" per la campagna di sensibilizzazione regionale “Umbria contro ogni genere di violenza”
Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione regionale “Umbria contro ogni genere di violenza", istituita con apposit...
Leggi
08/11/2025 13:51 | Cultura
Musei per tutti, tour gratuiti alla scoperta del territorio tra Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina. Il progetto valorizza anche prodotti tipici ed eventi locali
Il progetto "Musei per tutti" - nato nel 2023 per rendere più inclusivi i siti museali dei quattro Comuni del Parco del ...
Leggi
08/11/2025 13:44 | Attualità
Gualdo Tadino, il Sindaco Presciutti ha ricevuto in Municipio due giovani eccellenze: Francesco Anderlini e Alessandro Lytvyn
Gualdo Tadino continua a distinguersi grazie ai successi dei suoi giovani talenti, capaci di portare in alto il nome del...
Leggi
08/11/2025 13:32 | Attualità
Digitale e competenze: il motore dell’Umbria c’è ma lavora a scartamento ridotto. Analisi Unioncamere: "L’Europa punta su alfabetizzazione diffusa, la Regione Verde sconta ancora ritardi da colmare"
La digitalizzazione è ormai un prerequisito per crescere. L’Umbria presenta una buona base infrastrutturale: secondo Ist...
Leggi
08/11/2025 13:28 | Politica
Lunedì 10 novembre a Palazzo Donini la presentazione di "Missione COP30 in Brasile": l'evento della Regione Umbria su transizione energetica e risanamento delle falde idriche contaminate
Lunedì 10 novembre, alle ore 10:00, presso la sala Fiume di Palazzo Donini si terrà la conferenza stampa di illustrazion...
Leggi
08/11/2025 13:25 | Attualità
A Citta di Castello Mercoledi 12 Novembre l'evento “50 anni di consultori”, uno sguardo sul presente per un impegno sul futuro” dedicato a Rossella Cestini
50 anni di consultori”, uno sguardo sul presente per un impegno sul futuro”. E’ il titolo di un evento dedicato a Rossel...
Leggi
08/11/2025 13:19 | Sport
Volley, A1 femminile: Bartoccini MC Restauri Perugia cerca la scossa, al Pala Barton Energy è sfida a Novara
Dopo le battute d’arresto contro Milano e Firenze, è terminato il tempo di leccarsi le ferite: le Black Angels tornano i...
Leggi
08/11/2025 11:56 | Costume
A Sigillo Domenica 16 Novembre arriva l'evento “Wall of Dolls”, il muro di bambole per sensibilizzare sul tema della lotta alla violenza di genere
L’associazione FantasyArt, in collaborazione con la Proloco del comune di Sigillo, è promotrice dell’evento “Wall of Dol...
Leggi
07/11/2025 23:17 | Sport
Serie C, Ascoli-Gubbio 1-1: vantaggio bianconero di Milanese, pareggia Carraro(quarto gol stagionale) con un gran destro dalla distanza. Bagnolini para un rigore a Gori. Rossoblù a quota 18 in classifica
Finisce 1-1 al "Del Duca" l`anticipo del 13esimo turno del girone B di C tra Ascoli e GUbbio. Parte forte Il Picchio che...
Leggi
Utenti online:      475


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv