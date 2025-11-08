E’ arrivata la domenica della “Straquasar”, la gara podistica in programma questo 9 novembre con partenza (alle ore 10) ed arrivo presso al Quasar Village di Ellera di Corciano, che anche quest’anno sarà una tappa decisiva per il Circuito tosco-umbro Avis che era iniziato lo scorso 9 marzo a Castiglione del Lago con la Strasimeno, per concludersi il 28 dicembre con la gara sulle Strade del Vino e dell’Arte a Brufa. Sinora si sono disputate anche altre tappe in Umbria e in Toscana: ovvero l’Ecogiro al Lago di Montepulciano, la Torrita by night a Torrita di Siena, la Giogo Run a Magione, il Giro del Lago di Chiusi, la Montepulciano Run, la Maratonina di San Martino a Fabro. La penultima tappa sarà a Marsciano il 21 dicembre con la Corsa delle Fornaci. La Straquasar si propone anche quest’anno transitando per la Chiugina, la strada inibita al traffico motoristico e poi con un tracciato quanto mai suggestivo nella sua parte centrale, addentrandosi nella campagna di Solomeo e toccando la stessa frazione, garantendo un maggior impatto naturale con il territorio. La gara sarà ancora sulla distanza di quasi 11 chilometri e ad organizzarla è il Quasar Village insieme alle società l'Unatici Ellera Corciano, presieduta da Anna Maria Falchetti, e Cdp Atletica Perugia (la squadra del Circolo Dipendenti Perugina) con il supporto di Protezione Civile di Corciano e Archi's Comunicazione, che si propongono insieme di far vivere una giornata di sport nel territorio all'insegna della corsa. Sotto l'egida della Fidal Umbria e dell'Endas, a collaborare ci sono anche L'Unanuova, Camminare Guarisce, Muoviamoci e insieme alla locale Amministrazione Comunale. La gara podistica è aperta agli atleti tesserati Fidal, Runcard ed Enti di Promozione Sportiva (riconosciuti dal CONI). Le iscrizioni sono possibili anche la mattina stessa della gara, sino alle 9.30. E' garantita l’assegnazione di un pacco gara a tutti i partecipanti alla gara, mentre saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne e i primi cinque di ognuno delle 13 categorie previste (due in più dello scorso anno) con “Gift Card” liberamente spendibili presso tutte le attività commerciali del Quasar che hanno scelto di dare la propria disponibilità. Premi anche alle prime tre società.

08/11/2025 15:10

