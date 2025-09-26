Skin ADV

Frati annunciano, premier Meloni ad Assisi il 4 ottobre

La presidente del Consiglio alle celebrazioni per S. Francesco.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà ad Assisi il prossimo 4 ottobre in occasione delle celebrazioni per la festa di San Francesco patrono d'Italia. Insieme a lei sarà presente il ministro della cultura Alessandro Giuli. Ad ufficializzarlo è stata la sala stampa del Sacro Convento di Assisi. Nell'occasione verrà inaugurata una proiezione a grandezza naturale della vela di San Matteo sulla superficie corrispondente della volta, dove non fu possibile ripristinare l'immagine con i frammenti originali, a seguito del terremoto del 1997. La comunità dei frati del Sacro Convento ha annunciato di essere pronta ad ospitare per le celebrazioni del 4 ottobre anche i pellegrini e le istituzioni provenienti dall'Abruzzo, che quest'anno donerà l'olio che alimenta la Lampada votiva dei Comuni d'Italia che arde sulla Tomba del Santo. Alle 10, nella Basilica superiore di San Francesco, in diretta su Rai1, si terrà la solenne celebrazione presieduta da monsignor Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro e Trivento e presidente della Conferenza episcopale Abruzzo - Molise, con il cardinale Angel Fernandez Artime, legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi, il vescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino mons. Domenico Sorrentino e i ministri generali e provinciali delle Famiglie Francescane. Pierluigi Biondi, sindaco de L'Aquila, accenderà la Lampada votiva dei Comuni d'Italia con l'olio offerto dall'Abruzzo. Alle 11.30, sempre in diretta Rai1, si terrà il momento dei messaggi istituzionali dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco, preceduti dal saluto del ministro generale dell'Ordine dei frati minori conventuali, fra Carlos Alberto Trovarelli.

Assisi/Bastia
26/09/2025 16:06
Redazione
