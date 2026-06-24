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Gualdo Tadino, rifugio di Monte Maggio: completato il rifacimento del tetto. Presto pubblicata manifestazione d'interesse per la gestione

I lavori di manutenzione della copertura del tetto del Rifugio di Monte Maggio presso Valsorda di Gualdo Tadino sono stati completati con largo anticipo, già entro la fine di giugno, rispetto alla programmazione estiva.
Lo comunica la Comunanza Agraria Appennino Gualdese proprietaria dell'immobile. 
 
"Un intervento - si legge nella nota - atteso da tempo e fondamentale per fermare le infiltrazioni che avevano compromesso gli ambienti interni, oggi interessati da umidità e muffa. Con il tetto finalmente sistemato, si apre ora la fase successiva: il recupero degli interni, per restituire piena vivibilità al rifugio."
 
A lavori completati, sarà pubblicata una nuova manifestazione di interesse per reinserire Monte Maggio nel circuito di eccellenza insieme a Chiesetta, Perugia e Cannuine, in coerenza con il programma sistematico sviluppato con l’Università Politecnica delle Marche.
 
"Prosegue così concretamente - conclude la nota - l’opera di recupero, miglioramento e riconsegna del patrimonio collettivo della Comunanza: un impegno peun impegno per oggi, una responsabilità verso il futuro."
Gubbio/Gualdo Tadino
24/06/2026 13:31
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